"Missione Lombardia", il sistema abitativo cambia passo

"Il sistema abitativo cambia passo". Se ne parlerà il prossimo lunedì, 11 dicembre, dalle ore 09:30 alle 13:00 presso il Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi 22, Milano). I lavori saranno aperti da Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia. Seguiranno i saluti istituzionali di Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo e Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica. Alle 10:30 interverrà il professor Paolo Merla, della Fondazione Dall’Ovo che si occuperà del "Cambio di passo" nella gestione dei servizi abitativi (Guarda e scarica il programma completo della giornata).