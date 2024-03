Moda, Missoni acquisisce il 100% di Tricotex

Missoni acquisisce il 100% di Tricotex

Il Gruppo Missoni in una nota annuncia di aver acquisito il 100% di Tricotex S.r.l., azienda italiana riconosciuta nel settore del lusso, come eccellenza della maglieria Made in Italy per la produzione del tessuto Raschel. L'operazione - si legge ancora nella nota del Gruppo - "si integra perfettamente con la visione di Missoni di mantenere un controllo diretto sulla propria filiera produttiva, garantendo trasparenza e tracciabilità delle materie prime e delle lavorazioni. L'acquisizione consentirà di preservare il know-how e la tradizione di un'eccellenza italiana nella lavorazione di filati pregiati. Integrando Tricotex, il Gruppo mira a salvaguardare l'unicità del proprio processo produttivo ed accelerare il suo percorso di crescita".

Missoni "custode dell'artigianato e del patrimonio italiano"

"Tricotex, laboratorio di tessitura del lusso, - conclude la nota - è un perfetto esempio di quanto sia unica la filiera del settore moda italiano, anche in chiave sostenibilità. L'acquisizione rappresenta un passo significativo per Missoni, che conferma il suo ruolo non solo come leader ed innovatore nel settore della moda di lusso, ma anche come custode dell'artigianato e del patrimonio italiano".