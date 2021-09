Milano al voto, Migliarese: colmare il divario tra famiglie e istituzioni



“L’istituzione di un Assessorato alla Famiglia, da tempo già presente in regione Lombardia, segnerà finalmente una svolta per Milano. Vogliamo essere una città a misura di famiglia, che dia concreto aiuto alle mamme, ai papà e ai bambini. L’introduzione dell’Assessorato al Comune di Milano, oggi assente, colmerà il divario tra le specifiche esigenze delle famiglie e le istituzioni cittadine. La famiglia sarà al centro della nostra azione politica e della nostra visione della città, come recentemente auspicato anche dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini”. Lo dichiara Francesco Migliarese, Presidente dell’Associazione Milano per Giovanni Paolo II, Segretario Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, oggi candidato con la Lega al Consiglio Comunale di Milano.



“L’Assessorato alla Famiglia garantirà ai cittadini un’interlocuzione più rapida ed efficace - prosegue Migliarese – attuando provvedimenti concreti come la riduzione del carico fiscale per chi ha figli, l’accesso ai servizi comunali a prezzi calmierati per le famiglie numerose, la riduzione delle rette degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, l’housing sociale per le giovani coppie. È tempo di una nuova vitalità- conclude Migliarese- faremo tutto il possibile per favorire la natalità e la nascita di nuove famiglie, vero antidoto al problema della crescente solitudine e della disgregazione sociale”.