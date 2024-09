MM alla Milano Green Week: gestione dell'acqua ed efficienza energetica



Con una serie di appuntamenti dedicati all’acqua e all’efficienza energetica, MM partecipa anche quest’anno alla Green Week del Comune di Milano, in programma da giovedì 26 a sabato 28 settembre.

Dalla Centrale dell’Acqua ai depuratori di San Rocco e di Nosedo, fino alla Centrale di via Anfossi, MM Spa apre le porte delle proprie sedi per raccontare come si gestisce la risorsa idrica, coinvolgendo la cittadinanza con diverse iniziative.

Il programma degli appuntamenti di MM

Si comincia giovedì 26 settembre, dalle ore 9.30 alle 14.30, con la visita al Depuratore MM di San Rocco (località Ronchetto delle Rane) alla scoperta dell’impianto di trattamento delle acque reflue, con prenotazione su www.centraleacquamilano.it. Dalle ore 10.30 alle 12, invece, alla Centrale dell’Acqua, il museo d’impresa di MM in piazza Diocleziano 5, si terrà l’incontro “Le nubi e l’acqua sulla terra” dedicato alle scuole, in compagnia di Vincenzo Levizzani, professore universitario e ricercatore del CNR per oltre 40 anni.

L’efficienza energetica sarà al centro del workshop che si terrà, sempre giovedì 26 settembre, presso l’Auditorium della Fondazione AEM in piazza Po 3, dove dalle ore 15 alle 17 sarà presentato il progetto di riqualificazione degli stabili Erp gestiti da MM di Via Coppin e Via Bagarotti recentemente realizzato grazie all’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal cosiddetto Superbonus. Una profonda e innovativa riqualificazione energetica che ha coinvolto 560 unità immobiliari e portato benefici non solo in termini di efficienza energetica -e quindi economica- ma anche di natura estetica e di benessere a mille inquilini. Ne discuteranno, oltre a MM, gli altri protagonisti di questo progetto: A2A, Colombo Costruzioni, l’Assessorato all’Ambiente e Verde e l’Assessorato alla Casa del Comune di Milano e la Fondazione AEM ETS.

Sempre giovedì 26 nella fascia oraria dalle ore 15 alle 17 sarà possibile visitare la storica Centrale MM di via Anfossi 40, uno dei 23 impianti che alimentano l’acquedotto di Milano. Venerdì 27 settembre, invece, dalle ore 14.30 alle 16.30, previa prenotazione sul sito www.centraleacquamilano.it, si potrà visitare gratuitamente il Depuratore MM di Milano Nosedo, in via San Dionigi 90. Infine, Sabato 28 settembre alla Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5, alle ore 15, prenotandosi sul sito www.centraleacquamilano.it, si potrà partecipare al laboratorio per bambini (7-10 anni) alla scoperta del libro "Martina la meteorologa" insieme all'autrice Isabella Riva.

Il depuratore MM di Nosedo inoltre ospiterà - venerdì 27 e sabato 28 – diverse iniziative organizzate dall’associazione culturale Arte da mangiare e MAF – Museo Acqua Franca in occasione della Milano Green Week. Tra queste le passeggiate d’arte fra le installazioni del MAF presenti all’interno del depuratore (unico esempio al mondo di arte contemporanea all’interno di un depuratore). Per informazioni: info@artedamangiare.it. Sempre l’impianto di Nosedo giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 ospiterà alcune iniziative organizzate dall’Osservatorio Lambro Lucente. Per informazioni: staff@lambrolucente.eu

I programmi dettagliati delle iniziative di MM per la Green Week sono su www.centraleacquamilano.it e www.milanogreenweek.eu