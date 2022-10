MM riceve il premio Innovazione Smau 2022

“Eccellenza italiana modello di innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni”, così si legge tra le motivazioni che hanno portato MM Spa a ricevere il premio Innovazione Smau 2022 per aver digitalizzato – tra i primi in Europa - la rete fognaria di Milano, per il controllo in tempo reale di acque e strutture.

La Divisione Servizio Idrico di MM ha deciso infatti di dotare la rete fognaria del centro storico di Milano di un sistema di monitoraggio permanente, ecologico e a basso consumo di energia, per la rilevazione di parametri di flusso, di acque parassite e per il controllo strutturale. Una tecnologia in fibre ottiche sensing della società NTSG Italia, centro di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel campo ingegneristico.

L’obiettivo è raggiungere i più alti standard di sicurezza per la comunità, l’efficienza dei servizi e l’ottimizzazione di investimenti manutentivi e gestionali della rete.

La fibra ottica permette il controllo continuativo e in tempo reale dei parametri qualitativi e quantitativi delle acque trasportate: livello, velocità e temperatura di liquidi, portata, formazione e posa di detriti. Consente inoltre di monitorare la stabilità dell’infrastruttura, intercettando anche i più piccoli movimenti: deformazioni del collettore, cedimenti, danni generati da terzi, apertura e chiusura dei tombini.

All’interno, i cavi ospitano un elevato numero di sensori per lo scambio dei dati e la connettività, creando un’infrastruttura di telecomunicazione modulare in grado di raggiungere tutti i punti della rete fognaria.

Un lavoro iniziato nel 2018 sui 1.500km di canali fognari del centro storico, che ha previsto l’ancoraggio dei cavi in fibra e la pulizia preliminare dei condotti, garantendo ai cittadini la continuità dei servizi.

Aliscioni (MM spa): "Un sistema di monitoraggio permanente, tecnologico e all'avanguardia"

Andrea Aliscioni, Direttore Divisione Servizio Idrico di MM Spa: “Siamo riusciti a dotarci di un sistema di monitoraggio permanente, tecnologico e all’avanguardia, con benefici per la sicurezza della comunità e l’efficienza dei servizi. Grazie a questa tecnologia, possiamo ottimizzare le attività di controllo e manutenzione della rete fognaria, prevenire le criticità e garantire una maggiore sicurezza dell’infrastruttura. Siamo in grado di limitare le ispezioni, riducendo i rischi per gli operatori. Oltre ai benefici immediati e diretti, il sistema consente di sviluppare ulteriori soluzioni utili per la collettività, come il recupero di calore dalle fognature per l’alimentazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento degli edifici”.