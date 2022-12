MM Spa, arrivano Nani e Reitano alla comunicazione e relazioni esterne

Giovanni Nani e Pietro Reitano occupano in MM il posto precedentemente ricoperto da Luca Montani, passato alcune settimane fa a guidare la comunicazione e le relazioni istituzionali di FNM. Nani, ex capo ufficio stampa del Comune di Milano sotto il mandato di Giuliano Pisapia, ha assunto la responsabilità delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio stampa di MM spa. "Una nuova sfida che affronto con entusiasmo in un ambiente che già conosco. Insieme ai tanti, ottimi colleghi cercheremo di raccontare l’importante contributo che MM offre alla città di Milano (e non solo)", ha spiegato. Pietro Reitano si occuperà invece di comunicazione ed eventi. Intellettuale e creativo, era già l'anima della Casa dell'Acqua, dove si svolgono da anni iniziative aperte alla città che hanno coinvolto migliaia di persone.