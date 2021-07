Abracadabra: i diari di pandemia e ripartenza con MM spa e La Milanesiana

Abracadabra: i diari della pandemia e della ripartenza con MM spa e La Milanesiana

Nell’anno della pandemia molti hanno deciso di lasciare una traccia scritta. Alcuni hanno realizzato diari, aggiornato biografie, prodotto riflessioni. Altri hanno semplicemente letto, letto tanto. C’è un giacimento importante di testimonianze, resistenze, passioni, nato anche solo per affrontare il lockdown, serrati in casa lontani da abitudini e relazioni.

La Milanesiana e MM spa hanno deciso di raccogliere queste tracce importanti e valorizzarle nella cornice di una mostra sui sessantacinque anni di vita della storica società pubblica di ingegneria. MM spa ha infatti voluto dedicare uno spazio al racconto autobiografico collettivo nel tentativo di fissare lo slancio della ripartenza.

Spiega la nota: "Il racconto di sé, le esperienze delle voci narranti, le strutture simboliche raccolte, comporranno le ragnatele di significato di una apposita sezione della mostra dedicata alle infrastrutture immateriali delle città. La Milanesiana è la cornice giusta perché unisce linguaggi, tendenze e speranze tanto da dedicare l’edizione corrente al progresso, alla ripartenza.È uno sforzo di costruzione delle nostre sembianze comuni, in un periodo che ricorderemo – tra le altre cose – come un’occasione singolare di riflessione"

“Ci sono scritture nascoste, scritture invisibili, che l’infodemia ha consegnato alle città. Una voglia irrefrenabile di disintermediazione, di prendere la parola, per raccontare una città diversa, poco nota, ma che ha resistito all’impatto pandemico. Vorremmo mettere in mostra questa voglia all’interno di una mostra-racconto dell’impegno di MM nel progettare e realizzare infrastrutture immateriali accanto a quelle materiali” – Luca Montani, Direttore Comunicazione e relazioni istituzionali di MM Spa -“Questa iniziativa, una collaborazione tra MM e La Milanesiana, è uno stimolo alla immaginazione. Ci invita a raccontare la nostra città, e dunque a immaginarla. Ci invita tutti, senza esclusione, a una visione. Questo è il senso della partecipazione, della democrazia e di ogni forma d’arte. E allora la speranza è di ricevere una quantità enorme di contributi, tanti da metterci in difficoltà nel selezionarli ed esporli. Perché la città è di tutti e l’immaginazione un diritto di ciascuno di noi” – Elisabetta Sgarbi, Direttore artistico La Milanesiana"

Abracadabra

È una parola universale che ha attraversato tutte le culture, probabilmente proveniente dalla lingua aramaica o araba, veniva impiegata come incantesimo “per curare alcune malattie, come febbri e infiammazioni, e per scacciare i demoni”, come ricorda Wikipedia.Il suo rapporto con la necessità della guarigione e per affrontare la malattia è certo fin dal III secolo d.C. Al di là dei successivi utilizzi rituali e scaramantici, è oggi una parola magica impiegata da alcuni prestigiatori nei loro spettacoli.Abracadabra è una parola misterica che affonda le radici nel difficile rapporto simbiotico con la malattia e con i demoni che la causavano, un archetipo singolare a cui tutte le culture si sono ispirate.

Cosa viene raccolto?

Diari, testi manoscritti o video testimonianze realizzati in qualsiasi formato o dimensione.

Entro quanto?

La raccolta terminerà il 4 ottobre, Giornata mondiale dell’habitat.

Chi raccoglie i materiali?

La Centrale dell’Acqua, il Museo di Impresa di MM, è il luogo preposto al ritiro dei materiali. L’indirizzo è piazza Diocleziano 5, Milano.

Quando si potranno visionare nella sezione della mostra?

Dal 31 ottobre, Giornata mondiale delle città, si potranno visionare digitalmente e dal vivo, all’interno degli spazi della Centrale dell’Acqua che ospiteranno la mostra sui sessantacinque anni di MM.

Come verranno selezionati i materiali?

Non ci sarà alcuna selezione all’ingresso. Saranno graditi metodi narrativi e linguaggi anche molto diversi tra loro.

In forma anonima o con l’indicazione dell’autore?

Dipende dal singolo autore, anche se gli organizzatori preferiscono ospitare racconti riconducibili a persone in carne ed ossa. La testimonianza ha maggior valore se riconducibile ad un soggetto preciso.

Fino a quando resteranno in mostra?

Probabilmente fino al termine della mostra stessa, presumibilmente giugno 2022.

Per informazioni?Scrivere a comunicazione@mmspa.eu