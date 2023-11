"Effetto domino" alla Centrale dell'Acqua di MM: Pira dialoga con Mascolo

Come è possibile che l’aumento della siccità in Sicilia modifichi la viticoltura in America? Come si spiega che la chiusura dei porti in Ucraina faccia aumentare il prezzo della carta in Italia e provochi sommosse in Sri Lanka? O che le minacce della Cina verso Taiwan scateni l’emergenza microchip in Europa? Insomma, siamo più vicini o più lontani? La globalizzazione è agli sgoccioli o si è presa solo una pausa di riflessione e quel che accade in paesi all’apparenza distanti continua a ripercuotersi a cascata su tutti gli altri, in un effetto domino?

Proprio di questo effetto domino martedì 28 novembre alle ore 18 Mariangela Pira, autrice e giornalista di Skytg24, dialogherà con Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM presso la Centrale dell’Acqua, il museo d’impresa di MM (piazza Diocleziano 5 a Milano) con ingresso libero fino ad esaurimento posti.





"Effetto domino": il nuovo libro di Mariangela Pira

“Effetto domino” è anche il titolo dell’ultimo libro (Edizioni Chiarelettere, 2023) che Mariangela Pira presenterà alla Centrale.

Servendosi dell’antropologia economica e del contributo di studiosi e professionisti intervistati sul campo, la giornalista di Skytg24 ci fornisce gli strumenti per districarci tra crisi delle materie prime e delle catene del valore, guerra del clima e transizione verde: questioni complesse ma che incidono fortemente sulla nostra quotidianità. Che si tratti della macchina o del cellulare, del pane, dell’aspirina o del caffè, tutto intorno a noi ci racconta di quanto il mondo sia più piccolo di quel che immaginiamo e fino a che punto le nostre scelte, oggi più che mai, richiedano responsabilità. Modera Pietro Raitano, responsabile Comunicazione Esterna ed Eventi di MM.

Chi è Mariangela Pira

Mariangela Pira, giornalista professionista, conduce la rubrica quotidiana Business su Skytg24 ed è autrice del podcast di successo 3Fattori. Ha lavorato a Class Cnbc nel ruolo di responsabile del China Desk, e di curatrice delle finestre su Borsa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7. È stata conduttrice in collaborazione con il ministero degli Esteri di Esteri News Dossier, notiziario della diplomazia italiana, per il quale si è recata in Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina. Continua a occuparsi di cooperazione con Terre des Hommes Italia, organizzazione con la quale ha viaggiato in Africa e Iraq nell’ambito di progetti riguardanti la condizione femminile. Ha iniziato la sua carriera all’Ansa di New York e ha una lunga esperienza in Cina. Ha collaborato con “Mf Milano Finanza”, “Panorama”, “L’Espresso”, “il venerdì di Repubblica”. Nel 2017 ha scritto Fozza Cina (con Sabrina Carreras, Baldini&Castoldi). Con Chiarelettere ha pubblicato nel 2020 Anno Zero d.C. e l’ebook Cronaca di un disastro non annunciato, nel 2021 Il mondo nuovo.