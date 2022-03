Giornata mondiale dell'acqua: le iniziative di MM spa

MM spa, che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, ha programmato una serie di appuntamenti per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua dal 21 al 23 marzo:

21 marzo

Rubrica Passaggi sull’acqua #5. Argomento della puntata: “Che cosa sono le perdite idriche (e che cosa facciamo per ridurle)”, con Fabio Marelli. Con collegamento in Diretta da un cantiere.

Dalle ore 14:30 alle ore 15:15

In diretta streaming su tutti i canali social della Centrale dell’acqua e di MM

22 marzo

Go live della nuova piattaforma di MM dedicata all’acqua: www.latuaacqua.it

Performante, inclusiva, facile da usare, la nuova piattaforma è lo strumento per la gestione digitale dei contratti e delle utenze ma è anche un ricco contenitore di informazioni d’uso per il cittadino consumatore della più importante risorsa: l’acqua.

Dalle ore 8

Incontro con le scuole (in dirette e in streaming)

Come bere un bicchier d’acqua. Scienza e ambiente raccontati con il linguaggio del fumetto.

Con biologi e operatori di Verdeacqua e Angela Manenti del Laboratorio Analisi MM. Un appuntamento per le scuole a partire dalla storia a fumetti di una ragazzina che vuole a tutti i costi scoprire la verità su un caso di inquinamento nella sua città. Dalle ore 10 alle ore 12

Per le scuole che ne hanno fatto richiesta.

Cinquant’anni di limiti dello sviluppo.

Con Dennis Meadows e Stefano Caserini

Nel 1972 una pubblicazione segna la storia. È il “Rapporto sui limiti dello sviluppo” commissionato al MIT dal Club di Roma (associazione di scienziati, economisti, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici e capi di Stato, fondato nell'aprile del 1968 dall'imprenditore italiano Aurelio Peccei e dallo scienziato scozzese Alexander King, insieme a premi Nobel e leader politici e intellettuali fra cui Elisabeth Mann Borgese).

Il rapporto fu scritto da Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III.

Dennis Meadows (in collegamento da Boston) è uno scienziato e professore emerito di Systems Management, già direttore dell'Institute for Policy and Social Science Research presso l'Università del New Hampshire. È Presidente del Laboratory for Interactive Learning e co-autore del celeberrimo “The Limits to Growth” del 1972. Ha iniziato a lavorare presso il Massachusetts Institute of Technology alla fine degli anni 60. Dal 1970 al 1972 è stato direttore del “Club of Rome Project on the Predicament of Mankind” presso il MIT.

Stefano Caserini, (in presenza) ingegnere ambientale e dottore di ricerca, è titolare del corso “Mitigazione dei cambiamenti climatici” al Politecnico di Milano. È fondatore e coordinatore del blog www.climalteranti.it

Dalle ore 15 alle ore 16

In presenza e in diretta streaming su tutti i canali social della Centrale dell’acqua e di MM

L’acqua del Sindaco – press tour al nuovo impianto di inscatolamento dell’acqua alla Centrale A.P. di Baggio, in via Castrovillari 20.

L’impianto di riempimento di acqua potabile in confezioni di cartone poliaccoppiato (brick), completamente riciclabile e prodotto in modo ecosostenibile, è un’iniziativa che nasce dalla volontà della Società di sensibilizzare operatori, turisti e privati cittadini di Milano al consumo dell’acqua potabile del rubinetto, invitandoli a una scelta consapevole verso una risorsa di qualità, costantemente controllata, ma anche ecocompatibile.

Parteciperanno: l’assessora all‘Ambiente e Verde Elena Grandi, il presidente di MM Simone Dragone, il Direttore Generale di MM Stefano Cetti, il direttore del Servizio Idrico Integrato Andrea Aliscioni, il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo, la consigliera di Amat Gloria Zavatta

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Tra Arte Contemporanea e Tradizioni. Incontro con Salvatore Settis

Duchamp, Guttuso, Bergman, Jodice, Pericoli, Bruskin, Penone, Viola, Kentridge e Schutz rappresentano l’onda d’urto dell’arte contemporanea, che travolge regole e abitudini consolidate.

Un confronto sulle regole dell’arte e sui valori dei beni comuni (tra cui l’acqua).

Dalle ore 18 alle ore 19

In presenza e in diretta streaming su tutti i canali social della Centrale dell’acqua e di MM

23 marzo

Lancio del nuovo Innobook, l’annuario della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica di MMspa, edizione 2022. L’innovazione al servizio delle città e del Paese: la nuova edizione raccoglie soprattutto le nuove iniziative sulle reti del Servizio Idrico Integrato.

Su tutti i canali social della Centrale dell’acqua e di MM

Dal 23 marzo

Campagna informativa su tutti i social di MM sugli interventi in ambito idrico (perdite, efficientamento energetico, fognatura, eccetera). Su tutti i canali social della Centrale dell’acqua e di MM

E in arrivo…

Il calcare dell’acqua del rubinetto fa venire i calcoli? Quanti controlli vengono effettuati sull’acqua del rubinetto? Come mai le “vedovelle” non hanno il rubinetto? Per rispondere a queste e a tante altre domande ecco l’acqua pubblica “in pillole”: un nuovo format di brevi video on line (interpretati da un testimonial di eccezione) che raccontino il servizio idrico integrato dando indicazioni utili e sfatando alcuni miti.

Tutte le informazioni sulle iniziative: www.centraleacquamilano.it

Leggi anche:

" Guerra, "Esercito italiano pronto a difendere confini e democrazia"

Ucraina, rischio poliomielite, tubercolosi, HIV. Bomba parallela alla guerra

Green Pass e limitazioni, l’agonia continua per un altro mese