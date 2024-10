Il Comune di Milano affida ad MM Spa la gestione del verde della città





Da oggi, 1° ottobre 2024, il Comune ha formalizzato l’affidamento a MM S.p.A. per la gestione del patrimonio verde della città per i prossimi 25 anni e cioè fino a ottobre 2049, come già previsto e approvato sia dalla Giunta di Palazzo Marino sia dal Consiglio comunale.



L’affidamento e la cura del verde pubblico a MM S.p.A. seguirà un iter graduale: per i prossimi mesi MM gestirà i contratti in essere coordinandosi con il Comune. Indicativamente a partire da gennaio 2025 la società si occuperà direttamente della manutenzione dei giardini e del verde nelle scuole di competenza comunale e da aprile 2025 anche del patrimonio verde del Municipio 8 – il Municipio con la più alta presenza di verde tra i nove della città; entro la fine del 2025 avrà in carico la gestione e cura dell’intero verde cittadino.

Grandi: "Scelta importante e strategica per i prossimi 25 anni"





“La scelta di affidare a MM S.p.A il patrimonio verde della città, che si estende per oltre 18 milioni di metri quadrati, tra parchi di grandi dimensioni, giardini, aiuole, aree spartitraffico, alberature di piazze e viali, aree cani e aree gioco suddivise in parchi e complessi scolastici, oltre a quello già attivo dal 2022 nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, è una scelta importante e strategica per i prossimi 25 anni – ha chiarito l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Dopo una fase transitoria e di rodaggio che consentirà ad MM di strutturarsi in modo graduale con un comparto appositamente dedicato, dal prossimo autunno avremo un servizio integrato tra la cura del verde e la gestione delle acque e del servizio idrico che consentirà di avere migliori sinergie e un’attività di programmazione integrata. Questo affidamento a lungo termine permette, infine, di avere una maggiore continuità del servizio”.