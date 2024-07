Legacoop Lombardia presenta il primo report di sostenibilità

Sostenibilità e nuova cooperazione i temi scelti da Legacoop Lombardia per celebrare il CoopsDay, una giornata dedicata alle cooperative che nel mondo “costruiscono un futuro migliore per tutti e tutte”. Nel corso della mattinata Legacoop Lombardia ha presentato il primo report di sostenibilità dell’associazione e premiato i 6 progetti vincitori del bando Coopstartup Lombardia, l’iniziativa – promossa da Legacoop Lombardia e Coopfond con il patrocinio di Unioncamere Lombardia – che accompagna lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa.

Impresa cooperativa: un modello di eccellenza e successo in Lombardia

L’impresa cooperativa in Lombardia – secondo i dati raccolti – rappresenta un modello d’eccellenza e di successo, che ha saputo resistere e creare valore nonostante gli ultimi difficili anni contrassegnati da pandemia e inflazione. Con ben 815 imprese cooperative attive, un valore di produzione che supera i 4 miliardi di euro e un numero di occupati di oltre 38mila addetti e un totale di 1.240.570 soci, l’impresa cooperativa costituisce un modello economico su cui scommettere e che rispetto alle società di stampo tradizionale gode di una conclamata longevità. A dirlo sono i numeri: ad oggi le cooperative di successo e con una storia ultracentenaria in Lombardia sono 137, distribuite nei settori agroalimentare, circoli, consumo, culturali, produzione e servizi, welfare e housing. Un DNA – quello cooperativo – che valorizza il ruolo delle donne (rappresentano il 67% della forza lavoro) e l’inclusività. 49.1 anni l’età media della forza lavoro di Legacoop Lombardia con un aumento negli ultimi 4 anni della forza lavoro under 30 (+6%).

Dadda: "Report, trasparenza verso i portatori di interesse"

"Con questo primo report - afferma Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia - abbiamo voluto essere trasparenti nei confronti dei nostri portatori di interesse, sia interni che esterni, per rendicontare le nostre azioni concrete in termini di sostenibilità integrale e per fare cultura della sostenibilità, stimolando processi analoghi all'interno delle nostre associate. A muovere il nostro lavoro è la consapevolezza che le azioni dei singoli generino impatti collettivi: è qui che risiede la forza della cooperazione, in coerenza con i suoi 140 anni di storia”.

Report di sostenibilità

Le politiche di Legacoop Lombardia per una migliore qualità della vita e del lavoro

Politiche di benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, politiche per la parità di genere, l'inclusione e la qualità della vita e del lavoro. Una sostenibilità sociale, oltre che ambientale, quella che emerge dal primo report di sostenibilità di Legacoop Lombardia. L'associazione, che non è tenuta alla redazione del bilancio, ha voluto fare la propria parte su un tema pilastro per la cooperazione, intrinseco alla mission stessa della rappresentanza cooperativa e trasversale ai sette principi cooperativi. Legacoop Lombardia per sua natura ha infatti come obiettivo il raggiungimento di valori fondamentali di solidarietà e di mutualità fra lavoratori e fra generazioni. I principi di responsabilità sociale sono intrinseci alla modalità organizzativa delle cooperative.

Coopstartup Lombardia

Sei nuove cooperative promosse da Legacoop Lombardia

L'edizione lombarda di Coopstartup, programma nazionale per la promozione delle startup cooperative, premia sei progetti: 3 del settore culturale, uno di welfare, uno di servizi e uno di produzione e lavoro, collocati in prevalenza a Milano. Una pluralità progettuale valutata per innovazione e sostenibilità che fa emergere nuovi spazi e modi di scambio mutualistico.

Il programma Coopstartup, avviato da Coopfond in collaborazione con Legacoop, sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa accompagnando lo sviluppo di idee imprenditoriali, promosse in prevalenza da giovani, da realizzare in forma cooperativa, generando lavoro di qualità, introducendo innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali.

Al bando lombardo hanno partecipato 19 realtà di cui 13 ammesse alla prima fase e 8 alla seconda fase di accompagnamento progettuale. Di queste, 6 sono state ammesse al finanziamento.

Edilizia360 Un consorzio cremonese in forma cooperativa tra imprese già operanti e di riconosciuta esperienza che si costituisce per presidiare in forma collegiale l'intera filiera edilizia delle nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauro.

Enece Un gruppo di professionisti che dà vita a un centro permanente di ricerca, produzione e formazione nell'ambito culturale e audiovisivo.

Kernel Studio Un team multidisciplinare di progettisti e designer che offre servizi (project planning, marketing culturale e sociale, UX, UI, service design, digital strategy), prodotti analogici e digitali per progetti con impatto culturale e sociale.

Le Parole che Sorridono Uno spazio polifunzionale a Cinisello Balsamo (MI) che intende offrire servizi a supporto dello studio e alla crescita emotiva di bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche o disturbi dell'apprendimento e del comportamento.

Stipo Italia Un team di professionisti che offre servizi di trasformazione dei paesaggi urbani attraverso un approccio innovativo e inclusivo che mira al coinvolgimento della comunità nella definizione degli spazi pubblici.

Vibra La proposta intende sviluppare le attività dell’associazione Vibra fornendo servizi amministrativi e formativi alle professionalità artistiche, intendendo la musica come spazio per la rappresentazione di un ampio spettro di identità.

Gamberini: "Le cooperative contribuiscono ad un futuro migliore"

“In corrispondenza con la giornata internazionale delle cooperative voglio sottolineare l’importanza di questa iniziativa di Legacoop Lombardia che permette di evidenziare concretamente come lo slogan scelto quest’anno per il Coopsday rispecchi la realtà, in quanto le cooperative contribuiscono realmente a costruire un futuro migliore per tutti e tutte. Abbiamo occasione di riuscire in una fase di crisi globale di rappresentare un modello di sviluppo diverso e alternativo. È importante oggi promuovere la nascita di nuove cooperative e siamo orgogliosi di come Coopstartup sia riuscito a consolidare questo lavoro di fertilizzazione cooperativa nei territori” ha affermato Simone Gamberini, Presidente di Legacoop.

Sono intervenuti durante la mattinata: Attilio Dadda presidente Legacoop Lombardia, Barbara Farina direttrice Legacoop Lombardia, Marco Fazio, Referente Sostenibilità Legacoop Lombardia, Simone Gamberini presidente Legacoop, Barbara Moreschi di Coopfond, Roberto Valente, Dirigente Area Servizi alle Imprese e al Territorio Unioncamere Lombardia.