Mascolo (MM) eletto nella Giunta esecutiva di Utilitalia

Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM Spa, è stato eletto oggi nella Giunta esecutiva di Utilitalia, la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia e del gas nel nostro Paese. Le 400 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l’80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas al 27% e servizi di energia elettrica al 10%, con un valore della produzione pari a 38,5 miliardi di euro e 100.000 occupati. L’elezione di Francesco Mascolo è arrivata nel corso dell’Assemblea generale che si è svolta a Napoli e che ha visto il rinnovo del mandato al Presidente Filippo Brandolini.

Mascolo: "Onorato di fornire ad Utilitalia un contributo qualificato"

“Ringrazio i membri della Federazione per avermi eletto nella Giunta – ha dichiarato Mascolo - Sono onorato di fornire ad Utilitalia un contributo qualificato alla luce delle esperienze maturate e delle iniziative e progetti che MM sta implementando a Milano nei settori presidiati con un approccio integrato allo sviluppo ed erogazione di servizi di qualità per gli ecosistemi urbani”. Già Direttore generale di Asia Napoli Spa e di ANM (Azienda Napoletana Mobilità), Francesco Mascolo vanta un’esperienza pluriennale nel settore delle utilities e dei trasporti. Nei giorni scorsi l’Ad dell’azienda milanese, interamente partecipata dal Comune di Milano per il quale gestisce, tra gli altri, l’intero servizio idrico cittadino, era anche stato eletto Vicepresidente di APE, l’Associazione europea dei gestori pubblici dell’acqua.