Milano, inaugurata la nuova scuola dell'infanzia di via dei Narcisi

E’ stata inaugurata, presenti il Sindaco Giuseppe Sala e la vicesindaco con delega all’Educazione Anna Scavuzzo, la nuova Scuola dell’Infanzia di via dei Narcisi 1 (Municipio 6) per la quale MM Spa ha curato i lavori di ristrutturazione, dalla progettazione degli impianti all’appalto, fino alla Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza.

La scuola si arricchisce di nuove sezioni, una biblioteca, un'agorà e uno spazio multifunzionale, il Green Lab e due laboratori: spazi rinnovati e più funzionali all'offerta educativa, creati rispettivamente per l'incontro e la condivisione tra bambine e bambini delle diverse sezioni e per l'esplorazione, l'osservazione e la sperimentazione di materiali naturali.

I lavori alla scuola di via dei Narcisi curati da MM

I lavori hanno garantito attenzione all'apprendimento e agli spazi dedicati al gioco: un'intera ala della scuola sarà utilizzata come luogo in cui i piccoli potranno sperimentare differenti esperienze educative e di conoscenza legati alla motricità e alla musica. Al suo interno è presente anche una biblioteca e due laboratori, uno dedicato alle attività grafico-pittoriche e l'altro alle attività scientifiche.

Il giardino, infine, gode di diverse zone ombreggiate e, in un'ottica di continuità degli spazi interni ed esterni, ogni sezione ha l'accesso diretto al cortile consentendo a bambini e bambine di vivere le esperienze "dal dentro al fuori", esplorando natura e stagioni e imparando così a vivere al meglio l'ambiente e a prendersene cura.

Scuola di via dei Narcisi: un intervento da 5 milioni di euro

La cifra complessiva per la realizzazione dei lavori è di circa 5 milioni euro. Lavori importanti, fra cui ricordiamo rinforzi strutturali, interventi antisfondellamento (dove necessari) e il rinnovamento dell'intera copertura esterna. Ammodernate anche la scala esterna che conduce ai terrazzi e quella di accesso all'ingresso principale.

Per quanto riguarda gli impianti: nuovi impianti elettrici con sistemi di illuminazione led e gestione del flusso luminoso in funzione della luminosità esterna, nuovo impianto fotovoltaico dedicato, nuovi impianti antincendio con relativo adeguamento alle norme di prevenzione incendi, rifacimento integrale dell’impianto idrico/sanitario e nuovi impianti dedicati alla ventilazione meccanica controllata e generazione del caldo/freddo mediante delle pompe di calore ad alta efficienza e basso impatto ambientale con lo smantellamento delle vecchie caldaie.

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche, un montascale servirà l'ingresso dell'edificio, mentre un nuovo ascensore interno collega il piano interrato e il primo piano. Sostituiti anche tutti gli infissi, esterni e interni.