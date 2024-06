MM, approvato il bilancio 2023: ricavi per 308 milioni di euro (+3,2%)

L’Assemblea degli azionisti di MM Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023. Nell’esercizio concluso, MM Spa ha generato un totale dei ricavi pari a 308 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2022) e un risultato netto positivo di 20 milioni di euro, nonostante le sfavorevoli condizioni dei mercati energetici e finanziari che hanno inciso sulla struttura dei costi aziendali.

Dato positivo anche per l’EBITDA che cresce rispetto allo scorso anno (+39%), raggiungendo i 74,1 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 62,2 milioni di euro. Infine, la posizione finanziaria netta si è ridotta dai 240 milioni di euro di fine 2022 ai 209,5 di fine 2023. Il patrimonio netto si attesta a 266,5 milioni di euro.

Nel corso del 2023 l’Agenzia Moody’s ha mantenuto costante il proprio giudizio sul rating di MM pari a Baa3 (con aggiornamento dell’outlook da negativo a stabile, in conseguenza del cambio di outlook assegnato al debito sovrano dell’Italia), continuando a posizionare l’azienda in area Investment Grade.

MM Spa, società interamente partecipata dal Comune di Milano, conta su 1.337 dipendenti e anche nel 2023 ha confermato l’impegno nel fornire supporto a enti e aziende, a Milano e non solo, dalla ideazione alla realizzazione dei progetti, per offrire servizi pubblici di qualità, mettendo al centro i bisogni dei cittadini. MM progetta e supervisiona la realizzazione di infrastrutture per una mobilità più sostenibile e di spazi urbani per la collettività, è stazione appaltante qualificata e affianca gli enti pubblici negli appalti di beni e servizi. Si prende cura di case, scuole, impianti sportivi e garantisce che l’acqua di Milano sia buona e sicura perché controllata.

Dragone: "Un dato che guarda al futuro"

“Siamo soddisfatti per i risultati che emergono dal bilancio 2023 – ha dichiarato Simone Dragone, presidente di MM Spa – e per questo voglio ringraziare l’impegno delle colleghe e dei colleghi che ogni giorno lavorano per la cura della città. Dai dati di Bilancio sottolineo l’aumento del margine operativo lordo che permetterà una maggiore e più efficace capacità di investimento con un occhio di riguardo per i progetti innovativi nelle varie divisioni di MM. È un dato che guarda al futuro e ci spinge a rinnovare il nostro impegno in settori strategici per i cittadini”.

Mascolo: "Confermata l'efficacia del nostro piano d'azione"

“Abbiamo approvato un bilancio molto positivo – ha aggiunto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa –. Le competenze e la passione dei team di MM contribuiscono a questi risultati che confermano, tra l’altro, l’efficacia di un Piano d’azione implementato in un momento di crisi globale che ha visto l’incremento dei costi dei vettori energetici, delle materie prime e dei tassi d’interesse”.

Ad esempio, lo scorso anno il servizio idrico integrato di MM ha conseguito un EBITDA pari a 65,7 milioni di euro e investimenti per 56,2, in linea con l'ammontare previsto dalla pianificazione d'ambito. Non solo, ARERA ha premiato MM per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica: zero grammi di fanghi di depurazione conferiti in discarica, 100% trattati e riutilizzati. È proseguito il trend di miglioramento della performance anche per la riduzione delle perdite della rete e l’impegno nello sviluppo dei progetti innovativi, con un ricorso sempre più spinto a strumenti digitali per una migliore efficienza nella gestione delle infrastrutture e del servizio a 2 milioni di utenti.

La divisione Ingegneria e l'entrata in esercizio della M4 sino a Linate

La Divisione Ingegneria ha salutato l’entrata in esercizio della tratta di M4 che collega l’aeroporto di Linate al centro città. Inoltre, ha conseguito l’aggiudicazione della gara per la M1, la prima linea metropolitana di Tel Aviv (85 km di lunghezza con 62 stazioni) ed è impegnata anche nello sviluppo di linee metropolitane e metrotranvie in tutta Italia (Napoli, Genova, Padova, Bergamo, etc.). Il 2023 ha visto il completamento della vasca del Seveso per proteggere la città dalle esondazioni.

Divisione Casa: la gestione di 28mila alloggi popolari

La Divisione Casa nel 2023 ha continuato a gestire i 28mila alloggi di proprietà del Comune di Milano nei quali vivono oltre 45mila persone, promuovendo anche iniziative sociali per gli inquilini. MM in quasi dieci anni ha ridotto del 70% il numero di abusivi che occupano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in città. Inoltre, è stata avviata la collaborazione con il Comune di Bergamo, assumendo la gestione del patrimonio ERP di proprietà (988 abitazioni e 288 posti auto, con un’utenza costituita da 1.620 inquilini).

La manutenzione del patrimonio del Comune di Milano

Il contributo di MM nel 2023 si è progressivamente esteso nell’ambito delle manutenzioni del patrimonio del Comune di Milano a partire da scuole e impianti sportivi e si è consolidato nella cura del verde nei complessi ERP. Significativo l’impegno dell’azienda per fronteggiare le problematiche conseguenti agli eventi meteorologici estremi dello scorso luglio, con interventi sulle alberature e nelle scuole fortemente danneggiate.