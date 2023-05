MM, arriva a Nosedo il "Festival dei Depuratori"

L'appuntamento fra arte e scienza ideato da Arte da mangiare torna presso il Depuratore di Milano Nosedo. Il tema che ha ispirato le performance e le installazioni degli artisti di questa edizione e' "Dal fango nasce...".

Inaugurazione sabato 27 maggio alle 11 al depuratore di Milano Nosedo

All'inaugurazione - che si terra' sabato 27 maggio alle 11 presso il depuratore di Milano Nosedo, in via San Dionigi 90 - parteciperanno anche Elena Grandi, Assessora all'Ambiente e Verde, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunita' e Diritti Civili del Comune di Milano e Simone Dragone, Presidente di MM Spa.

I depuratori come luoghi emblematici di una nuova coscienza e prospettiva

La manifestazione si terrà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio, e intende presentare i depuratori come luoghi emblematici di una nuova coscienza e prospettiva, necessarie per guardare alle sfide attuali in campo ambientale e sociale. In entrambe le giornate si svolgeranno delle visite guidate tra le installazioni degli artisti, performance sul tema "Dal fango nasce..." e visite tecniche all'impianto di depurazione. Fra gli artisti presenti con le installazioni dedicate al tema dal "Fango nasce...": Maria Teresa Bolis, Silvia Capiluppi, Margherita Cavallo, DaDe, Vito Giacummo, Gruppo VOP, Marialisa Leone; Anna Mainardi, Carlo Malandra, Giuseppe Prenzato, Roberto Ramirez Anchique, topylabrys, Micaela Tornaghi.