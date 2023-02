MM, Egitto e dinosauri alla Centrale dell'Acqua di Milano

Christian Greco, dottore di ricerca in Egittologia e direttore del Museo Egizio di Torino, sarà ospite d'eccezione alla Centrale dell’Acqua (piazza Diocleziano 5) sabato 4 febbraio alle ore 17 (Ingresso libero. Al termine sarà offerto un aperitivo).

Già epigrafista dell'Epigraphic Survey dell'Oriental Institute of Chicago a Luxor, curatore della sezione egizia presso il Museo nazionale di antichità di Leida, è co-direttore della missione archeologica italo-olandese a Saqqara e insegna antichità egizie e museum studies in diversi atenei italiani e stranieri. Ha curato progetti espositivi in varie parti del globo ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. Il suo ultimo libro è Tutankhamun. La scoperta del giovane faraone (DeAgostini, 2022).

Centrale dell'Acqua: il 12 febbraio ospite Dal Sasso

Domenica 12 febbraio alle ore 15, invece, la Centrale dell’Acqua ospiterà Cristiano Dal Sasso, autore di I dinosauri spiegati a mio figlio, per spiegare ai bambini (e non solo) tutti i segreti di sette animali preistorici. Un appuntamento per viaggiare nel tempo e scoprire da vicino come sono e come si comportano i dinosauri. Un evento che coinvolgerà il pubblico e durante il quale sarà possibile anche vedere e toccare calchi di ossa di veri dinosauri!

Al termine sarà offerta ai partecipanti una merenda.

Cristiano Dal Sasso lavora al Museo di Storia Naturale di Milano. Oltre che come scienziato, si è guadagnato notorietà anche come divulgatore scientifico. Ha studiato il primo dinosauro italiano, Scipionyx samniticus (detto Ciro). Ha descritto anche il primo dinosauro sauropode italiano (“Tito”) e il primo dinosauro lombardo, battezzato Saltriovenator, che rappresenta il più antico e più grande dinosauro carnivoro del Giurassico inferiore.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e saranno trasmessi in diretta anche sul canale Youtube e le pagine Facebook e Linkedin della Centrale dell’Acqua.

La Centrale dell'Acqua, primo museo industriale italiano dedicato all'acqua pubblica

La Centrale dell’Acqua (CAMI) è il primo museo industriale italiano dedicato all’acqua pubblica. È anche il Museo di impresa di MM dove si conservano archivi e documenti storici digitali dell’immenso patrimonio progettuale di MM. La Centrale dell’Acqua si trova a Milano in piazza Diocleziano 5.