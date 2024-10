Mm inaugura l'impianto di drenaggio urbano in Tunisia

L’inaugurazione di un impianto pilota di drenaggio urbano sostenibile e la fornitura di strumenti utili al monitoraggio della rete idrica nella città di Gabes. Sono le tappe fondamentali della nuova missione in Tunisia della delegazione di MM Spa, la società partecipata al 100% dal Comune di Milano, in corso in questi giorni nel Paese nordafricano.

Nel dettaglio il sistema di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) inaugurato si inserisce nel panorama delle cosiddette Soluzioni Basate sulla Natura (NBS); infatti l'acqua piovana viene smaltita attraverso l'infiltrazione nel terreno, riproducendo il naturale ciclo dell'acqua pre-urbanizzazione. L'area di intervento individuata è in una piazza di Gabes in cui si verificano allagamenti a seguito delle piogge, normalmente scarse ma occasionalmente impegnative da gestire sotto il profilo idraulico. È stata così posizionata una grande griglia per raccogliere l'acqua piovana in un pozzetto, collegato tramite tubi a un parterre drenante realizzato in corrispondenza del marciapiedi che costeggia la strada in modo da accumulare l’acqua e lentamente smaltirla per infiltrazione nel terreno.

La formazione sul campo dei tecnici di MM ai colleghi di Sonede

Inoltre, i tecnici di MM hanno erogato una formazione teorica e sul campo ai tecnici di Sonede (distributore di acqua potabile nazionale tunisino) per l’utilizzo delle strumentazioni donate in precedenza grazie a fondi europei. Grazie a queste apparecchiature i tecnici tunisini potranno monitorare la rete idrica locale e individuare più facilmente eventuali rotture di tubi che provocano dispersione della risorsa idrica, incidendo sulla già debole fornitura di acqua ai cittadini.

La collaborazione nasce nell’ambito del progetto Enacting SDG 6 finanziato dall’Unione Europea all’interno di un programma di cooperazione internazionale tutto dedicato ai “water provider” e coordinato da GWOPA (Global Water Operators Partnership Alliance), la rete internazionale delle Nazioni Unite creata per supportare gli scambi di competenze tra gli operatori idrici con l’obiettivo di rafforzarne capacità e prestazioni per un più facile accesso all’acqua per tutti.