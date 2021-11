MM rinnova l'impegno in Ape (Aqua Publica Europea), Cetti eletto nel Cda

Stefano Cetti, direttore generale di MM, eletto nel Cda di Ape

Il direttore generale di MM, Stefano Cetti, è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Ape (Aqua Publica Europea) durante l’Assemblea generale che si è tenuta a Bruxelles l’8 novembre.

Cetti, che aveva già ricoperto la carica dal 2013 al 2017 e dal settembre 2020 ad oggi, conferma il suo impegno a sostenere l’associazione che nel suo piano strategico 2020-2026 intende promuovere il valore della gestione pubblica dell’acqua (water: a public service), la circolarità delle attività industriali in funzione della lotta ai cambiamenti climatici (a blue-green horizon) e il ruolo dell’impresa come fattore di ricchezza economica e sociale (water operator: a sensitive societal actor).

Ape è l’associazione fondata nel 2009, a cui aderiscono 68 società pubbliche europee che operano nel settore dei servizi idrici (potabilizzazione, gestione reflui e depurazione), coprendo il fabbisogno di 70 milioni di persone in 13 Paesi.

L’associazione si pone una duplice finalità: da un lato, favorire lo scambio di conoscenze tra i soci, valorizzando le best practice delle imprese in tema di gestione industriale e di innovazione e, dall’altro, rappresentare presso le istituzioni della Ue gli interessi e le priorità degli operatori pubblici a favore dei consumatori europei per una società sempre più equa, resiliente e sostenibile.