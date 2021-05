MM Spa: il 15 e 16 maggio ultimi due giorni delle "Figure" di Primo Levi alla Centrale dell'Acqua

Dopo il grande successo di pubblico e di critica, MM apre in via straordinaria sabato 15 e domenica 16 maggio la Centrale dell’Acqua di Piazza Diocleziano , 5 per consentire la visita negli ultimi due giorni di permanenza a Milano della mostra “Figure” di Primo Levi. La modalità di accesso sarà unicamente su prenotazione telefonica direttamente al numero fisso della Centrale, 02-84775599.