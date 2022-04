MM spa: i disegni di Gaia Cairo alla Centrale dell'Acqua di Milano

Gaia Cairo e le sue creature marine alla Centrale dell'Acqua

La Centrale dell’Acqua, il museo di impresa di MMspa (società di ingegneria del Comune di Milano) nella cornice del palinsesto #InCentrale, organizza una nuova, straordinaria mostra. Si tratta delle “ArchiCreature” di Gaia Cairo, quelle che lei definisce “ossessioni ad acquerello e penna”: “Sono estremamente affascinata dalla varietà estetica del mondo naturale: ogni foglia, ogni pesce, ogni piuma, è per me un meraviglioso prodotto di linee, forme e colori. Il singolo soggetto perde la sua essenza principale e si trasforma in un elemento grafico in grado di sdoppiarsi, moltiplicarsi, sovrapporsi e incastrarsi, per ricreare infinite combinazioni decorative. Il pesce smette di essere pesce e diventa una pura forma geometrica, capace di mescolarsi con altri soggetti a lui estranei. Nascono così composizioni fatte di palme e pesci, di polpi e felci, in cui la ricerca ossessiva dell’incastro perfetto si tramuta in principio guida. Anche simmetrie e ribaltamenti danno vita a nuove creature surreali e astratte, in cui ognuno gioca a riconoscere qualcosa di differente.

La stessa passione per le creature marine nasce dalla bizzarria della loro estetica: la diversa densità del mezzo in cui si muovono dà origine ad un linguaggio formale completamente sconosciuto rispetto a quello terrestre. I colori, le linee e le geometrie fanno pensare ad una sorta di pianeta a parte, dall’affascinante e misteriosa vita aliena” spiega Gaia Cairo.

Ventidue tavole, i bozzetti preparativi, i taccuini di viaggio, stampe e piastrelle, disegni su legno: un variegato universo di supporti per una mostra unica. Qui una gallery di alcune opere Gaia Cairo nasce a Monza nel 1992. Al diploma di liceo artistico segue una laurea in Design di Interni al Politecnico di Milano e una specializzazione in Illustrazione Editoriale presso l’Accademia CFP Bauer (Milano).Terminati gli studi, il suo percorso si distacca dall’ambito del design milanese, portandola a ricercare esperienze differenti, sempre più a contatto con la natura e il viaggio, le sue vere passioni e fonti di ispirazione per l’incessante ricerca artistica.Ingresso libero. Info e orari qui: https://www.centraleacquamilano.it/contatti/