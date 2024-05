Una delegazione cinese in visita al depuratore di MM

Il sindaco della città cinese di Changzhi, Cui Yuanbin, insieme ad alcuni funzionari e ai manager dell’azienda Xiangyuan County Blue Sky Environemntal Protection Technology Co. Ltd - specializzata nel settore delle tecnologie ambientali -, ha visitato il depuratore di Nosedo. La delegazione è stata accompagnata nella visita agli impianti dall’amministratore delegato di MM, Francesco Mascolo, e dal direttore del servizio idrico, Andrea Aliscioni.

La delegazione cinese era interessata a conoscere gli aspetti salienti della gestione del servizio idrico della città di Milano, il funzionamento e le tecnologie degli impianti gestiti da MM, con particolare attenzione ai sistemi di trattamento delle acque reflue e all’approccio dell’azienda alla sostenibilità ambientale e sociale.

Mascolo: "Onorati di condividere le nostre competenze ed esperienze"

“Siamo sempre felici e onorati di poter condividere le nostre competenze ed esperienze con istituzioni e aziende a livello internazionale. Questa visita è un’ulteriore conferma del fatto che i depuratori di MM rappresentano un modello di economia circolare riconosciuto in tutto il mondo.” – Ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM – “L’incontro con i vertici dell’amministrazione della città di Changzhi, con i suoi oltre 3milioni di abitanti e una tipologia di utenze simile a quelle di Milano, oltre ad un’opportunità di confronto, potrebbe mettere le basi per future collaborazioni volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati per le nostre comunità e aprire la strada all’ingegneria di MM per utilizzare le proprie competenze nella consulenza nella progettazione di infrastrutture idrauliche”.

Aliscioni: "Motivo di orgoglio essere considerati un esempio"

“A quest’impianto e a quello di San Rocco arrivano circa 200milioni di metri cubi di acque reflue all’anno, il 100% di esse viene trattato con un livello qualitativo idoneo al riutilizzo irriguo in agricoltura, ma anche potenzialmente per finalità industriali o per altre necessità della città come il lavaggio delle strade. È motivo di orgoglio essere considerati un esempio da questo punto di vista, confrontandoci con città e aziende internazionali siamo in grado di migliorare ulteriormente il nostro modo di lavorare e le tecnologie impiegate per raggiungere i nostri obiettivi”, ha commentato Andrea Aliscioni, direttore del servizio idrico di MM.