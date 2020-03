World Water Day, MM mette al primo posto la salute delle persone e del pianeta

I cambiamenti climatici e le pandemie - come quella del corona virus - non possono essere contrastati senza l’accesso universale all'acqua potabile e sicura come diritto umano. Lavarsi le mani è una delle misure fondamentali con cui stiamo combattendo il corona virus, ma per farlo c’è bisogno di poter accedere ad acqua pulita per tutti. Purtroppo nel mondo e in Italia non sempre è così. L’acqua è un diritto umano e costituisce una precondizione anche per la salute. L’emergenza sanitaria del corona virus è anche la conseguenza dei cambiamenti climatici. L’azione contro il cambiamento climatico inizia dall'acqua, dalle città, dai propri comportamenti. Anche la sostenibilità ambientale inizia dalla salvaguardia dell’acqua, fonte di vita e risorsa indispensabile per prevenire i virus. Il riscaldamento globale e gli eventi meteorologici estremi possono contribuire ad accelerare e aumentare la diffusione territoriale dei virus, contribuendo ad alzare il rischio di contagio e di pandemia.

Prendi parte ad una mobilitazione urgente contro il cambiamento climatico. Impegnati adottando una delle azioni urgenti per il clima proposte nella scheda di approfondimento e visiona il video “Fermiamo il conto alla rovescia”, visibile online al link https://www.youtube.com/ watch?v=8D7EWdfnOnQ. Segui e condividi la pagina Facebook https://www.facebook. com/acquambientecitta/ per restare aggiornato sui prossimi appuntamenti!

Questa è la proposta in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 22 marzo 2020, degli enti e associazioni partner del progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali”, realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC Spa (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento Enti locali per la pace, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788.

Tutti gli eventi del progetto programmati in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 2020 a Udine, Milano, Padova, Roma e Palermo sono stati annullati e rinviati per l’emergenza Corona virus.

Purtroppo a tutt'oggi l’Obiettivo 6 di garantire l’accesso universale all'acqua e ai servizi igienico-sanitari non è assicurato e non sembra possa essere raggiunto, entro il 2030, da nessuno dei 197 Stati che hanno sottoscritto l’Agenda 2030.

Sono 2,2 miliardi le persone che ancora oggi vivono senza accesso all'acqua potabile.

Lavarsi le mani, semplice gesto di prevenzione, è una pratica igienica che a molte persone nel mondo è ancora oggi preclusa per la mancanza di fonti d'acqua sicure.

L'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari potrebbero salvare ogni anno più di 360.000 neonati. Se limitiamo il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, potremmo ridurre lo stress idrico indotto dal clima fino al 50%. Gli eventi meteorologici estremi – causati dai cambiamenti climatici – hanno creato oltre il 90% dei principali disastri nell'ultimo decennio. Entro il 2050, fino a 5,7 miliardi di persone potrebbero vivere in aree in cui l'acqua è scarsa, per almeno un mese all'anno, creando una concorrenza senza precedenti per l'acqua.



L'acqua può aiutare a combattere sia la pandemia del corona virus che il cambiamento climatico: ci sono soluzioni idriche e azioni igienico-sanitarie, sostenibili, convenienti e realizzabili. Un esempio? Ogni volta che ci laviamo le mani ricordiamoci di chiudere il rubinetto!

Ecco perché non possiamo permetterci di aspettare.

Occorre certamente continuare l’azione di advocacy sui responsabili delle politiche climatiche, a livello nazionale e internazionale, perché mettano la tutela dell'acqua e il contrasto ai cambiamenti climatici al centro dei piani d'azione.

Ognuno ha un ruolo da svolgere: nella nostra vita quotidiana, ci sono semplici ma importanti passi che tutti possiamo fare per proteggere la nostra salute e quella di tutti e possiamo contribuire a salvare le vite umane e contrastare i cambiamenti climatici. Utilizzando in modo più efficiente l’acqua dolce disponibile possiamo infatti contribuire anche a ridurre i gas serra.

I cambiamenti climatici e la mobilitazione contro il corona virus richiedono quindi alcune azioni urgenti, coordinate e coerenti.

Di seguito presentiamo alcune proposte :

• Visiona e condividi con i tuoi amici il video “Fermiamo il conto alla rovescia”, al link https://www.youtube.com/ watch?v=8D7EWdfnOnQ ;

• Approfondisci le connessioni su Acqua e Cambiamenti climatici e seguici attraverso la pagina Facebook:

https://www.facebook.com/ acquambientecitta/ ;

• Adotta una buona pratica tra quelle proposte nella scheda di approfondimento disponibile sui siti delle associazioni partner del progetto e segnalala al CeVI (comunicazione@cevi.coop).

• Sei un insegnante? Partecipa con la tua classe al CONCORSO PER BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI, “La mia classe sostenibile”. Hai creato un’attività efficace e stimolante riguardante la Sostenibilità Ambientale? Condividila con noi! Inviaci la tua “buona pratica” partecipando così al nostro primo concorso! Il gruppo vincitore si aggiudicherà un premio del valore di 500€! Scopri di cosa si tratta e proponila ai tuoi ragazzi! Scarica,compila e inviaci la scheda di partecipazione!

Il progetto di sensibilizzazione “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” è iniziato a giugno 2019, e affronta i temi connessi ai cambiamenti climatici, la qualità e la disponibilità dell'acqua e le sfide imminenti che le città si troveranno ad affrontare.

Azioni a tre livelli: politico istituzionale, città - amministrazioni, reti di città; cittadini, associazioni, comitati; educativo: scuola e giovani. La valorizzazione delle migliori pratiche di comportamento sostenibile. Informazioni sulle azioni messe in atto, anche attraverso alcuni spot, sono disponibili sui siti delle associazioni partner.