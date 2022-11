Mobile Angel, il progetto pilota contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il procuratore di Milano Marcello Viola, il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Mannucci Benincasa, Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist presenteranno, il 25 novembre 2022 alle ore 11:00 presso il Palazzo di Giustizia di Milano, l’avvio di Mobile Angel: un progetto pilota che prevede la consegna alle donne vittime di maltrattamenti di un dispositivo con un sistema di allarme permette di attivare la Centrale Operativa dell’Arma dei Carabinieri, permettendo così di intervenire tempestivamente.

Nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, il progetto Mobile Angel ha l’obiettivo mettere a disposizione uno strumento efficace per permettere alle forze dell’ordine di poter intervenire tempestivamente. Allo stesso tempo, permette di accrescere la percezione di sicurezza da parte delle donne che in passato hanno subito violenze e maltrattamenti, nella consapevolezza di poter contare su interventi tempestivi a fronte di situazioni di emergenza. In questo modo, coloro che hanno subito episodi di violenza, molestie o stalking hanno la possibilità di ritrovare la fiducia necessaria a riappropriarsi della propria vita e libertà.