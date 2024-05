Mobilita': Sala, qualita' aria Milano migliora; andiamo avanti

Mobilità, Sala: su Area B e C giudizio positivo; traffico cala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in una diretta social parla di traffico in citta' e fa il punto sui risultati ottenuti con le misure introdotte dal Comune, l'Area C e l'Area B. Per quanto riguarda l'Area C, una zona a traffico limitato attivata nel 2012 che protegge la Cerchia dei Bastioni e ha all'attivo 43 varchi, "da quando e' diventata attiva, si e' passati da un livello di accessi nel 2011 di 131mila a 90mila nel 2012. Quello che noi vediamo e' una continua discesa, anche quest'anno sull'anno scorso, e siamo attualmente a circa 74mila ingressi nella Cerchia dei Bastioni". Significa che rispetto al pre-2012 "abbiamo ridotto di circa il 45% il traffico veicolare privato all'interno dell'area C".

Quasi il 40% dei veicoli a Milano sono tra elettrico e ibrido

Per quanto concerne i tipi di motorizzazione, "nel 2019 a Milano le auto elettriche erano l'1% del parco e ora sono il 6%, le ibride erano il 16% e ora il 32%. Quasi il 40% dei veicoli a Milano sono tra elettrico e ibrido ed e' qualcosa di significativo. Il rovescio della medaglia e' che i diesel dal 2019 sono passati da un parco veicoli che aveva il 51% al 33% nel 2023". Quindi "per me il giudizio e' totalmente positivo". Per quanto riguarda invece Area B, una low emission zone istituita nel 2019 e che conta 188 varchi, "nel 2023 la diminuzione dei veicoli rispetto al 2022 e' stato del 3%: non e' molto, forse, pero' noi non abbiamo pensato Area b per non fare entrare i pendolari in citta', noi puntiamo a far si' che entrino i veicoli piu' puliti. E infatti questi sono i risultati in un anno: se nel 2022 erano 40% veicoli diesel, nel 2023 sono stati il 32%. E le auto ecologiche sono passate dal 10% al 16%". Inoltre, "e' stata calcolata una riduzione di 150 tonnellate all'anno di ossido di azoto e questo e' in linea con la delibera che ha stabilito Area B. Anche nella prima parte del 2024 abbiamo registrato un altro 3% in meno". Cio' per Sala vuol dire che "noi stiamo ottenendo quello che volevamo ottenere nella prima fase e andremo avanti".