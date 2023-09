Mobilità Milano, si apre il fronte degli scooter. L'opposizione:"Follia"

"Per anni li abbiamo considerati il male minore. Il male è minore fino a quando i numeri non lo fanno diventare maggiore. Credo che dobbiamo serenamente aprire il capitolo e direi che dobbiamo stringere ancora di più le maglie di Area C e riservare uno, due piani dei parcheggi interrati del centro solo agli scooter. Sempre che quelle vasche da bagno con le ruote riescano poi a fare le rampe per uscire". Così il consigliere comunale della Lista Sala Marco Mazzei, presidente della sottocommissione Mobilità Attiva e Accessibilità commentando la presenza dei mezzi a due ruote in centro città: "Oggi ho visto una delle nuove panchine in San Babila completamente circondata da scooter. OK, conosco l'obiezione: se fossero automobili sarebbe peggio. Vero. Ma se invece fossero passeggeri della metropolitana?".

De Chirico (Forza Italia): "Siamo al delirio talebano"

"Le dichiarazioni del collega Mazzei, che lasciano intendere una stretta per i motocicli in Area C, sono assolutamente irricevibili. La guerra all'utilizzo dei mezzi privati passerà dalle quattro ruote alle due ruote? Siamo al delirio talebano. Prima di chiedere di liberarsi dalla propria auto e dal proprio scooter o motociclo sarebbe bene concentrarsi sul rendere sempre più capillare il servizio del trasporto pubblico, più efficiente in termini di passaggi e più sicuro in risposta alle migliaia di episodi di violenza che annualmente accadono a Milano. Solo dopo aver realizzato questi obiettivi si potranno obbligare i milanesi ad abbandonare il motore a scoppio. Di certo, non tutti per lavoro o per capacità fisiche possono utilizzare la bicicletta come vorrebbe il buon Mazzei. Per il momento ci teniamo stretta la libertà di scelta che è un valore assoluto della nostra società e della nostra Milano". Così Alessandro De Chirico capogruppo di Forza Italia in Comune, sulle dichiarazioni del consigliere della lista Sala sulla necessità di affrontare l'eccessiv presenza di scooter in centro.

Piscina (Lega): "Scooter, siamo alla follia"

"Siamo alla follia! Dopo gli aumenti di Area C e la riduzione degli ingressi pro bono in Area B per le categorie già escluse, ora la sinistra milanese spinge per impedire l'ingresso gratuito e inserire la sosta a pagamento per i motocicli nel centro di Milano. A guidare la folle proposta è il talebano delle biciclette Mazzei, per il quale tutti gli altri mezzi dovrebbero sparire dalla circolazione, come se gli artigiani potessero trasportare il materiale sui mezzi pubblici, nessuno avesse bisogno di spostamenti rapidi e nessuno avesse difficoltà motorie. Mi sembra doveroso che il sindaco spieghi se la pericolosa linea Mazzei corrisponda al pensiero di tutta la maggioranza e se abbia intenzione di portare in aula un provvedimento che ovviamente, nel caso, come Lega osteggeremo a ogni costo. I motocicli che entrano in Area C sono l'ultimo dei problemi della nostra città, inquinano poco, non occupano spazio e non creano grandi disagi. Anzi, rilancio la proposta di rendere accessibili tutte le corsie preferenziali ai motocicli, così da rendere più sicure le nostre strade diminuendo il traffico nelle strade dove sono presenti, e di realizzare un numero maggiore di posti moto". Così in una nota Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Milano.