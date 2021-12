Moda, al Politecnico di Milano nasce il Centro Ricerca Gianfranco Ferré

Politecnico, nasce il Centro Ricerca Gianfranco Ferré



Raccoglie l'immenso patrimonio lasciato dallo stilista, laureatosi al Politecnico di Milano nel 1969, il Centro Ricerche Gianfranco Ferre', che nasce nell'Universita' milanese grazie alla scelta della famiglia Ferre' di donare al Politecnico di Milano sia l'archivio sia la sede di via Tortona, progettata da Franco Raggi. L'attuale patrimonio della Fondazione Ferre' - nata nel 2008, l'anno dopo la scomparsa del grande stilista - e' costituito da piu' di 150.000 documenti tra schizzi, disegni tecnici, foto, abiti e accessori, oggetti, libri, riviste, filmati, rassegne stampa, scritti, lezioni e appunti dello stilista. L'archivio, riconosciuto patrimonio "di particolare interesse culturale" dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali - Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, oggi entra a far parte del sistema Archivi Storici del Politecnico di Milano. Coordinato dal Dipartimento di Design, il Centro di Ricerca Ferre' intende fondere le abilita', le conoscenze tecnico-scientifiche e la cultura del progetto del Politecnico di Milano con il patrimonio relativo alla storia, alla cultura e alle tecniche della moda conservato e valorizzato dalla Fondazione Gianfranco Ferre'.



La costituzione del Centro di ricerca "mi rende particolarmente felice e orgoglioso di aver onorato il mio impegno teso a mantenere vivi nel tempo la memoria e il valore di mio fratello Gianfranco - commenta Alberto Ferre', presidente della Fondazione - Da ora in poi il testimone passa a chi sapra' certamente utilizzare gli strumenti piu' avanzati per far conoscere e diffondere ulteriormente un patrimonio culturale di immenso valore, grazie a progetti e sperimentazioni diverse, con il supporto di nuovi linguaggi. Un ritorno a casa, nel 'suo' Politecnico dove didattica e ricerca sono frutto di continue sperimentazioni, dove le piu' nuove tecnologie possono far leggere e far vivere in chiave contemporanea il frutto della poesia, della creativita', del sogno che stanno alla base della moda di Gianfranco, che ha sempre coniugato questi valori con il metodo e la progettualita' made in Politecnico". Il primo anno di attivita' del centro si concludera' con un'iniziativa aperta al pubblico che mettera' in scena alcuni pezzi unici dell'archivio Ferre' nel contesto della trasformazione digitale delle industrie creative e culturali. "Il valore del patrimonio e' quello di resistere, crescere e guardare al futuro. Conservare significa continuare a fare in modo che pensieri ed oggetti rivivano in forme nuove. Questo - ha commentato Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano - l'obiettivo del Centro di Ricerca Gianfranco Ferre'".