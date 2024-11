Moda: al Bar Basso una serata scintillante per la nuova collezione Bata

Because the night belongs to... sparkling lovers! Il celebre Bar Basso di Milano si è trasformato in un palcoscenico di glamour e stile per il lancio della nuova collezione Night-Out di Bata, una linea pensata per accendere le feste con dettagli preziosi e un’eleganza senza tempo.

L’evento, impreziosito dalla presenza della special guest Cecilia Rodriguez, ha celebrato l’essenza della nuova collezione. Con il suo fascino sofisticato, Cecilia ha saputo interpretare alla perfezione i valori della Night-Out collection: un equilibrio impeccabile tra il ricco heritage di Bata e un’innovazione che guarda al futuro.

Design contemporaneo e artigianalità d’eccellenza

La collezione si distingue per l’artigianalità che incontra il design contemporaneo. Ogni modello – dalle décolleté scintillanti alle ballerine flat ricoperte di cristalli – è pensato per evocare le luci di una mirror ball, trasformando chi li indossa in una vera protagonista della notte. Non mancano giacche luminose, stivali dalle silhouette decise e accessori irresistibili, come microbag luminose e stivali slouchy, capaci di completare ogni outfit con un tocco di funzionalità e fascino.

Il leggendario Bar Basso, icona della nightlife milanese sin dal 1947 e situato nel cuore di Porta Venezia, è stato la cornice perfetta per la serata. Per l’occasione, il locale si è illuminato di una nuova luce, accogliendo ospiti e stampa internazionale in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Night-Out with Bata è stato più di un semplice evento: un vero tributo al glamour delle notti italiane, capace di portare la tradizione e l’eccellenza del design italiano sotto i riflettori del mondo.