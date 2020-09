Fiera Milano, arriva HoMi Fashion&Jewels Exhibition



Il Salone internazionale HoMi Fashion&Jewels Exhibition, unico evento dedicato completamente all'accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy, risponde con 150 marchi, espressione della migliore artigianalita' e creativita', all'appello del Made in Italy per un nuovo inizio del comparto ed e' pronto ad andare in scena dal 19 al 22 settembre prossimi, nei padiglioni della Fiera Milano di Rho.



Negli ultimi mesi gli organizzatori si sono concentrati su un continuo e attento confronto con espositori e visitatori, al fine di costruire un evento utile e mirato a riconnettere relazioni, business e opportunita'. Si e' scelta quindi, in ottica di sistema, la sinergia con tutti gli altri attori della filiera fashion italiana organizzando la kermesse in contemporanea con gli altri saloni come Micam (calzature), Mipel (borse e pelletteria), Lineapelle (concerie) e TheOneMilano (collezioni donna e pellicce).



Si e' inoltre voluto fare squadra con le aziende di riferimento del comparto, con azioni concrete di accesso al credito facilitato grazie anche al provvedimento di Simest (societa' del gruppo Cassa depositi e prestiti) che fornisce un concreto sostegno e incoraggiamento agli espositori italiani. Importante anche la creazione della nuova community digitale Fiera MILANO Platform che realizza una trasformazione del salone in ottica phigital, e integra la presenza fisica per rendere piu' agevole l'interazione tra compratori e aziende con un ecosistema di servizi dedicati. Infine, anche per Homi Fashion&Jewels Exhibition una particolare attenzione e' rivolta alla sicurezza vista l'emergenza sanitaria. I protocolli messi in atto dal salone riguardano l'accesso e la permanenza in Fiera a 360 gradi, dalle modalita' di ingresso in ottica digitale, alla gestione dei flussi fino a rigide regole di pulizia e igiene.