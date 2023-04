Moda, Antonio Riva Milano svela Princess Garden

Le luci si sono accese sugli abiti da sposa e sulla capsule Atelier, pensate per accompagnare le occasioni più speciali di una donna dinamica e raffinata. La collezione sposa Princess Garden, caratterizzata da linee pulite, tessuti pregiati e dettagli curati, fonde i tratti distintivi dell’alta sartoria con le tecnicalità più innovative.

Le geometrie sartoriali e la conoscenza della silhouette femminile trovano la loro massima espressione nelle ventiquattro uscite, proposte su altrettante personalità versatili e moderne. Il mikado diventa un soffio, l’organza e i pizzi tracciano percorsi inediti come il raffia lace, strati impalpabili che si sovrappongono per creare volume nella leggerezza.

Il talento e la sapiente maestria di Antonio Riva, ambasciatore della manifattura italiana, trovano in Princess Garden la loro espressione più attuale.

Creazioni fuori dal tempo, fluttuanti ed eteree, realizzate in colori tenui e tessuti see through, sono il tocco iniziale nella nuova capsule della collezione Atelier. La palette colori, dal blu cenere all’azzurro fino al nude agisce con la luce per restituire la sensazione di tridimensionalità. Antonio Riva gioca con i tessuti e le lavorazioni, dal creponne ai ricami a mano per finire con il mikado, offrendo una sensazione di delicata raffinatezza. Crini, jacquard e pizzi aggiungono texture ai capi e conferiscono un effetto romantico e misterioso.

Il percorso, in continuo sviluppo, è confermato da una solida presenza sul territorio dove la Maison vanta a Milano l’Officina Creativa, in via della Moscova e l’Atelier a Palazzo Toschi Corneliani in Corso Venezia e, a Roma, l’Atelier a Palazzo Grazioli in via del Plebiscito, oltre alla Manifattura di Garlate, sul Lago di Como, dedicata alla produzione degli abiti da sposa.