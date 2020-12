Moda, Armani: "Io ci sono per Milano"

Giorgio Armani testimonia ancora una volta la sua vicinanza alla città di Milano e ai milanesi. Questa volta lo fa con un breve messaggio in occasione delle festività natalizie per esprimere tutto il suo sostegno alla città in questo momento di difficoltà: «Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento», queste le parole dello stilista che sono apparse in diverse parti della città, come affissione, sugli schermi delle pensiline di tram e autobus e sulle pagine dei quotidiani. Il messaggio dello stilista campeggia anche in via Broletto.