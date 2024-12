Moda, Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr: il fashion approda in Champions con Tombolini

Eleganza e sport si incontrano sulla passerella del calcio internazionale. È con stile, e non solo sul campo, che Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr si sono presentati a Doha per il match di AFC Champions League contro Al Gharafa. Al centro dell'attenzione non solo la prestazione sportiva, ma anche il look impeccabile firmato Tombolini, il brand italiano che ha portato il suo tocco Made in Italy nel mondo del football saudita. Le immagini pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della squadra raccontano tutto: i calciatori, guidati dal leggendario campione portoghese e dall’allenatore Stefano Pioli, hanno sfoggiato completi sartoriali perfetti per una passerella d’élite, che però ha avuto luogo nell’aeroporto di Doha. Ogni dettaglio è stato studiato: il logo Tombolini, con il piccolo drago simbolico, spiccava come spilla sulle giacche, mentre la fodera interna delle divise, personalizzata, confermava l'attenzione ai particolari che caratterizza il brand.

"Champion style": il connubio tra talento ed eleganza

La collaborazione tra Tombolini e Al-Nassr, annunciata lo scorso ottobre durante un evento esclusivo con Silvio Calvigioni Tombolini, ha segnato un nuovo capitolo per entrambi: l’eleganza italiana al servizio di una delle squadre più titolate dell’Arabia Saudita, arricchita da stelle come Cristiano Ronaldo e Otávio. Il brand, ora sponsor ufficiale del formalwear del club, ha creato divise su misura per atleti, staff tecnico e dirigenti, unendo innovazione e tradizione sartoriale. Non è un caso che il post social abbia raccolto una pioggia di like e commenti. Uno su tutti, “Champion style”, descrive alla perfezione il connubio tra il talento di Ronaldo e la classe di Tombolini. La trasferta a Doha, che si è trasformata in una passerella di stile, non è solo il debutto della partnership, ma un messaggio chiaro: vincere, per l'Al-Nassr, significa eccellere anche fuori dal campo. La partita odierna contro Al Gharafa è solo l’inizio. Ma una cosa è certa: con Tombolini al loro fianco, i campioni dell’Al-Nassr sanno come lasciare il segno. E non solo con un pallone.