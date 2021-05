Moda: Italia Indipendent, debutta collezione junior firmata CR7

La nuova collezione CR7 Eyewear introduce per la prima volta la tanto attesa collezione Junior che saprà stupire i piccoli fan di tutto il mondo con modelli completamente dedicati che celebrano il loro idolo. Due famiglie di prodotto accomunate da modelli unici ricchi di particolari volti a celebrare la Leggenda del calcio mondiale si distinguono per materiali, forme e colori.

BD JUNIOR COLLECTION

Due modelli da sole e due modelli da vista con le stesse peculiarità dei modelli adulti per un matching padre – figlio in grande stile.

Famiglia premium targata CR7 Eyewear, offre modellistica sole e vista interamente realizzata in acetato e impreziosita da dettagli in metallo inseriti all’interno della montatura. La spasmodica ricerca di dettagli, rendono il prodotto unico come i fregi con il numero 7 sui musi e sulle aste e il logo CR7 inseriti sotto lacca.

MVP JUNIOR COLLECTION

Due modelli da vista, entrambi realizzati in TR90 per un confort ottimale, impreziositi e contraddistinti dall’immancabile numero 7 e dall’iconico logo CR7.

La nuova collezione Junior firmata CR7 è disponibile nella Boutique Italia Independent situata in Via Fiori Chiari a Milano, nei migliori ottici del mondo, sullo Store online ufficiale www.cr7-eyewear.com e su selezionate piattaforme e-commerce.