Moda. Ixos punta su sviluppo e brand identity

Ixos, brand di proprietà di Gruppo Malloni nato a fine anni Ottanta come marchio di calzature trasformatosi, a partire dal 2000, in un progetto di total look fortemente concentrato sullo sviluppo dell'abbigliamento, dopo un'attenta analisi relativa al tasso di penetrazione del brand che ne mette in evidenza una netta crescita, ridisegna la sua identità e sceglie di ripartire dalle origini ampliando in maniera determinata il comparto accessori.

Fabio Malloni: "Rinnoviamo il progetto con una nuova proposta di logo e di stile"

“Dopo diversi anni di distribuzione di nicchia – dichiara Fabio Malloni, Amministratore Delegato di IXOS e Malloni – rinnoviamo il progetto con una nuova proposta di logo e di stile per allargare il target della collezione ad una clientela più giovane e più attenta al prodotto attuale. Il nostro target è quello di rivolgerci ad una donna self confident che prima di tutto desidera piacere a sé stessa”.

La nuova identità del mondo IXOS prende il via dal restyling del logo che abbandona le forme arrotondate per puntare su linee decise e regolari in perfetta coerenza con il nuovo corso del progetto. Per rafforzare il concetto di italianità, perno assoluto del nuovo capitolo del brand, al logo è stato aggiunto un claim forte e preciso: “ID: ITALY”.

Il nuovo progetto, nell'ottica di una netta ripresa del DNA del brand, punterà su un ampliamento del comparto accessori, sia calzature che pelletteria, raddoppiando la percentuale del segmento che passerà dall'attuale 15% al 30%.

Made in Italy, artigianalità e attenta cura ai dettagli saranno le guidelines dello sviluppo di una serie di prodotti capaci di combinare tradizione e stile contemporaneo. Dal design alla selezione di materiali pregiati fino alla attenta e meticolosa lavorazione seguita in ogni fase del processo produttivo daranno vita a collezioni dall'alto valore intrinseco ed estetico.

Le calzature, chiave del successo di IXOS sin dalle sue origini, rappresentano una perfetta combinazione di comfort e stile. Il mix di pellami morbidi e suole resistenti, unita ad una varietà di modelli e colori, darà vita a collezioni innovative ed attente ai trend per un concetto libero da convenzioni e guidato da una continua innovazione.

La ridefinizione dell'intero assetto stilistico del brand, che prenderà il via con la stagione SS 2024 approdando nei negozi a dicembre 2013, sarà supportata da un nuovo ed articolato progetto distributivo strutturato contemporaneamente sullo sviluppo del retail e sull'ampliamento del wholesale.

Antonio Todisco: "Punteremo per IXOS su un serrato piano di aperture retail in Italia"

“Nell'arco del prossimo triennio – dichiara Antonio Todisco, Direttore Generale di IXOS e Malloni – punteremo per IXOS su un serrato piano di aperture retail in Italia alle quali affiancheremo lo sviluppo wholesale di nuovi mercati dapprima concentrati sulle piazze europee per poi espanderci anche nelle aree extra UE. Obiettivo dell'operazione è portare il fatturato del marchio dai 22 milione del 2023 a 50 milioni di euro”.

L'obiettivo della stagione S/S 2024 è quello raggiungere 300 nuovi clienti tra Italia ed estero

Per quanto riguarda lo sviluppo retail l'obiettivo è quello di aprire, nell'arco dei prossimi tre anni, 10 boutique ad insegna IXOS nelle key city italiane. Per quanto concerne la distribuzione wholesale per le prossime stagioni la rete vendita sarà affidata a RPM Agency che, attraverso un network di 13 agenti dedicati (di cui 7 sul territorio italiano), svilupperà il mercato interno e quello europeo con un focus iniziale concentrato su Germania, Benelux ed aree balcaniche a cui farà seguito il consolidamento dell'intero mercato europeo. L'obiettivo della stagione S/S 2024 è quello raggiungere 300 nuovi clienti tra Italia ed estero.