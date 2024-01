Moda, Mazzali: sfilate uomo e nuova legge sul Made in Italy aprono il 2024

Moda, Mazzali: Lombardia apre 2024 con sfilate uomo e nuova legge sul Made in Italy

Tutto pronto per la Milano Fashion Week Men autunno/inverno 2024/25, dedicata alla moda uomo, in programma dal 12 al 16 gennaio. Saranno dunque cinque i giorni in cui stampa specializzata e buyer internazionali si ritroveranno a Milano per seguire il ricco palinsesto: 74 gli appuntamenti totali, tra cui 22 sfilate fisiche e 5 digitali, oltre a 32 presentazioni e 8 eventi.

Mazzali: "Lombardia palcoscenico internazionale della moda"

"Con il suo capoluogo, Milano, la Lombardia torna a essere palcoscenico internazionale della moda, con un fitto calendario di sfilate dedicate al Fashion maschile 2024-25", afferma l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali. "Insieme ai grandi nomi, come Gucci, Armani e Dolce e Gabbana, ci saranno anche brand esordienti, per i quali è un 'must' sfilare a Milano, in Lombardia, per emergere".

La nuova legge sul Made in Italy che promuove l'eccellenza

"In questo 2024, la moda italiana e lombarda alza il sipario con una novità che infonde fiducia: l'attesa nuova legge voluta dal governo per la tutela del Made in Italy, entrata in vigore negli ultimi giorni dello scorso anno. Un testo che con gli adeguati strumenti e risorse economiche - conclude l'assessore Mazzali - intende promuovere le nostre produzioni d'eccellenza italiane. Sarà una marcia in più per far correre il comparto della moda, traino economico del Paese e della nostra Lombardia".