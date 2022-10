“Modernizzare i processi civili e penali”. L’appello di Fabio Roia

Conservare la memoria storica, digitalizzare gli atti giudiziari, smaltire le cause pendenti e arretrate, modernizzare e velocizzare i processi civili e penali, vegliare sulla correttezza di comportamenti, tutelare le donne e tutte le vittime di violenza in genere.

Le dichiarazioni in un’intervista al Corsera

Sono questi gli obiettivi che, in un'intervista, il presidente vicario del Tribunale Fabio Roia, indica al Corriere della Sera come priorità. "Certi atti, utilizzati come fonti, servono per la ricerca storica ma anche in inchieste e procedimenti ancora aperti. Le stragi, per esempio, sono reati imprescrittibili, quindi la conservazione e la digitalizzazione degli atti è vitale", commenta Roia. "Ci sono poi necessità nuove: molte case di produzione di fiction oggi ci chiedono gli atti giudiziari per realizzare delle serie tv, come quella sul disastro di Linate, la collisione tra due aerei avvenuta l'8 ottobre 2001; e quella sul caso Wanna Marchi. Al tribunale di Milano siamo di fronte a una scopertura di personale amministrativo e giudiziario del 35% rispetto all'organico previsto. Per la digitalizzazione sarebbe interessante avviare dei progetti con banche, fondazioni ed enti pubblici e privati", sottolinea ancora Roia.