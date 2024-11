Mognaschi: “Aler Milano un presidio di welfare sul territorio”

L’emergenza abitativa, le comunità residenti e il welfare integrato. Sono questi gli spunti offerti dall’intervento di Matteo Mognaschi, Presidente di Aler Milano, intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Aler, un ente di welfare integrato nella comunità

Il presidente Mognaschi sottolinea che ALER Milano affronta l'emergenza abitativa non solo come gestore di alloggi, ma anche come un presidio di welfare sul territorio. L'ente impiega community manager e custodi che si occupano non solo degli edifici, ma anche del supporto alle comunità residenti. ALER gestisce sei spazi casa a Milano, che fungono da uffici e presidi sanitari grazie a collaborazioni con le ASL locali, consolidando così il suo ruolo di ente di welfare integrato nella comunità.

Emergenza casa: politiche abitative a confronto

Mognaschi è intervenuto nel panel “Emergenza casa: politiche abitative a confronto”, a cui hanno preso parte Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati; Antonio Misiani, Senatore, Capogruppo PD in Commissione Bilancio; Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Guido Bardelli, Assessore alla Casa Comune di Milano; Simone Dragone, Presidente MM Spa; Marilisa D’Amico, Prorettrice Università degli Studi di Milano; Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale e Camillo De Milato, Presidente Osservatorio Metropolitano Milano.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.