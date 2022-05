Molesta ragazza a Brera, fermato 40enne del Bangladesh

Si è presentato come venditore ambulante di sigarette, poi avrebbe trascinato la ragazza in un luogo nascosto e si sarebbe masturbato dinanzi a lei.

Un uomo di 40 anni, proveniente dal Bangladesh, è stato fermato a Milano con l'accusa di violenza sessuale dopo aver abusato di una ragazza di 22 anni incrociata per caso fuori da un locale in via Madonnina, in zona Brera, pieno centro città.

il 40enne si sarebbe masturbato di fronte alla vittima

Secondo le ricostruzioni della Polizia, nella notte tra martedì e mercoledì, il maniaco avrebbe iniziato a infastidire la vittima, una studentessa fuorisede di 22 anni che, dopo la serata in un localino nel quartiere Brera, stava salutando le amiche per rincasare. L'uomo, però, avrebbe bloccato il suo ritorno. L'avrebbe costretta a seguirlo in un luogo "sicuro" dove l'avrebbe bloccata e cinta a sè per poi masturbarsi di fronte a lei. La 22enne si è distesa a terra nel tentativo di salvarsi, poi ha subito raggiunto la Questura più vicina per denunciare l'accaduto.

Le telecamere hanno ripreso la fuga della ragazza

Gli investigatori della IV sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì, hanno subito cominciato a dare la caccia all'uomo, supportati dalle telecamere della zona che hanno inquadrato. Le immagini della videosorveglianza - riporta l'edizione milanese del Corriere di Milano - riprendono alle 2.40 la scena dove l'uomo affera la ragazza per il braccio sinistro prima di portarla, con le forze, in via del Carmine. Lì l'uomo, sempre secondo le immagini delle telecamere, si sarebbe slacciato i pantaloni e avrebbe iniziato a masturbarsi. Dalle riprese, si evince anche la fuga della vittima.

Il 40enne aveva un precedente per molestie

Al momento del "blitz" degli agenti, il 40enne, aveva addosso gli stessi abiti della sera delle violenza. "Non si esclude - sottolineano dalla questura - che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti" nel quartiere di Brera. L'uomo, che lavora come "venditore di strada", quando è stato bloccato stava offrendo delle sigarette a delle ragazze, una dinamica che potrebbe aver anticipato episodi di molestie altri tentativi di molestie. Nel suo passato, anche se un po' datato nel tempo, c'è un precedente proprio per molestie.