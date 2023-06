Molestata e aggredita in Porta Venezia. 22enne colpita da una bottiglia

Molestata e poi aggredita. Una ragazza di 22 anni, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno, è stata colpita al volto da una bottiglia, lanciata da un ragazzo che, poco prima, le aveva toccato le parti intime. Lo racconta Milano Today.

L'episodio è avvenuto poco dopo l'1.30 in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia, in pieno centro città. La 22enne ferita, che era in compagnia di un amico e della sorella, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 ed è poi stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico. Ha subito riportato una profonda ferita al labbro, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La testimonianza: "Sono stata prima aggredita sessualmente e poi fisicamente da un branco di animali"

"Sono stata prima aggredita sessualmente e poi fisicamente da un branco di animali", nella movida di Porta Venezia a Milano. La mia 'colpa'? Essermi ribellata all'ennesima molestia sessuale", il racconto della ragazza.