Molestò 4 allieve, insegnante di ginnastica condannato a 2 anni

Insegnante di educazione fisica di Milano condannato a due anni di carcere con pena sospesa per presunte molestie nei confronti di quattro studentesse di un istituto tecnico. Si è chiuso così, giovedì 8 febbraio, in primo grado, il processo nei confronti del professore di ginnastica, accusato di violenza sessuale nei confronti di otto allieve, il doppio di quelle per cui è stato condannato.

Molestie e apprezzamenti a sfondo sessuale a scuola: insegnante condannato

Le quattro assoluzioni derivano dal riconoscimento della minore gravità e dalle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La vicenda, al centro del dibattimento e dell'indagine della Procura milanese, risale tra il settembre 2016 e il 2017. Secondo la ricostruzione, riferisce Ansa, il docente, che era pure osteopata, avrebbe molestato e rivolto attenzioni pressanti con apprezzamenti a sfondo sessuale a otto studentesse, ai tempi, tra i 15 anni e i 18 anni. Per questo era finito indagato e poi imputato per violenza sessuale pluriaggravata dalla minore età e dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, dall'avere commesso alcuni dei fatti contestati dentro la scuola, e in qualità di incaricato di pubblico servizio. Lui si è sempre dichiarato innocente.