Mondiali di Scherma, oggi il countdown. Sala: "Galleria miglior termometro"

Si inaugurerà oggi, nel primo pomeriggio, il countdown per i mondiali di scherma 2023 a Milano, con un cronometro posto al centro di galleria Vittorio Emanuele II analogamente a quanto è stato fatto, lo scorso anno, con eurobasket 2022. Un luogo, la galleria Vittorio Emanuele, che "e' in effetti il miglior termometro di Milano, e come si e' visto nelle giornate Pasquali il segno e' piu' che positivo, con un 28 per cento di turisti stranieri e un + 22 per cento di visitatori italiani rispetto all'anno precedente".

Sala nel suo podcast: "Milano è una delle città piu' visitate d'Italia anche grazie alla sua capacita' di organizzare grandi eventi"

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo podcast mattutino "Buongiorno Milano". "Milano è una delle citta' piu' visitate d'Italia anche grazie alla sua capacita' di organizzare grandi eventi, tra i quali lo sport gioca un ruolo chiave" ha dichiarato Sala, spiegando poi di essere "fiducioso che anche la 'nobile arte', soprannome della scherma, accendera' la passione delle migliaia di persone che riempiranno gli spazi dell'allianz Mico dal 22 al 30 luglio, per ammirare i migliori atleti al mondo sfidarsi per le medaglie mondiali e per la qualificazione ai giochi del 2024"