Monguzzi (Verdi) alla Giunta: "Taglio corse dei mezzi? È uno spot pro-auto"

Il Consigliere comunale di Milano e Capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi si oppone ad un taglio delle corse sul trasporto pubblico da aprile. Il motivo? Sarebbe uno spot per incentivare l'uso dell'automobile in città. "Leggo di tagli a partire da aprile delle corse dei mezzi pubblici - ha infatti detto - e il Consiglio dice una cosa e ti trovi scritto sui giornali un'altra cosa. Parlo di articoli perché gli assessori non ci dicono mai nulla”. Così il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, nel suo intervento in Aula a Palazzo Marino dove è in discussione il bilancio. “Io volevo chiedere alla Giunta, ma questa è una campagna per convincere i milanesi a usare l'auto? Perché aumentare i costi e tagliare i servizi a cosa può portare?”, ha aggiunto poi, ricordando che “Venerdì c’è stato lo sciopero degli studenti, e sono passati davanti qui i Fridays for Future. Si sono fermati qui davanti e hanno urlato "Palazzo Marino è il tempio del green washing".