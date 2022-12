Monica Forte approda nella lista di “Letizia Moratti Presidente”

La presidente della commissione antimafia di Regione Lombardia, Monica Forte, entra nella lista “Letizia Moratti Presidente”. L’ex grillina, eletta con il Movimento 5 Stelle che ha abbonato nell'ottobre 2021, tenta così una riconferma in Pirellone aderendo al progetto dell’ex assessore regionale al welfare.

Dal M5S all'approdo con Letizia Moratti

“La mia è una scelta convinta - spiega Monica Forte - in anni in cui le proposte politiche si rivolgono ad un elettorato sempre più ridotto e sconfortato dalla qualità dell’offerta. Penso che quello di Letizia sia un progetto credibile, che va oltre le ideologie di destra e di sinistra e che si rivolge a tutti, anche a chi non si riconosce più nei partiti perchè deluso. La mia stima nei confronti di Letizia Moratti è nota, ed in questi anni ho potuto apprezzare la sua capacità di ascolto, le qualità gestionali e la concretezza”.

"Darò il mio contributo sui temi dell'antimafia"

Letizia Moratti, che sarà sostenuta nella corsa anche dal Terzo Polo, trova quindi in Regione una nuova importante sponda. “Sono pronta a contribuire con impegno, con l’esperienza e le conoscenze maturate da consigliera regionale a questa nuova esperienza - aggiunge ancora Forte - ed in particolar modo sui temi della prevenzione delle mafie, dell’anticorruzione, della trasparenza e della legalità sui quali ho lavorato per cinque anni in qualità di Presidente della Commissione antimafia di Regione Lombardia e di vicepresidente del Coordinamento nazionale delle commissioni ed osservatori antimafia regionali".

"La Lombardia deve tornare a correre"

Sempre in merito alla sua nuova avventura politica, Forte prosegue rimarcando la convinzione che "lavorando su temi puntuali e obiettivi raggiungibili nel rispetto delle competenze regionali, la Lombardia, potrà tornare a correre e a ricoprire quel ruolo da protagonista che merita nel contesto nazionale ed europeo. Credo nel progetto e nel programma che la lista di Letizia Moratti presenterà a breve - conclude la consigliera - innovativo, concreto, nato dalle esigenze dei territori e dal confronto, e per questo libero dai vincoli di partiti. Letizia è una donna con un alto senso e un profondo rispetto delle istituzioni, qualità nelle quali mi riconosco pienamente”.