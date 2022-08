MonkeyPox, Albiani: “Vaccinare anche non residenti domiciliati”

Il ministero della Salute annuncia la seconda tranche di vaccini per contrastare il MonkeyPox, o Vaiolo delle Scimmie, anche in Lombardia: 2380 fiale per più di 14000 dosi incurabili.

Albiani: “Serve revisione campagna vaccinale”

"L’arrivo imminente delle nuove fiale e le nuove modalità di somministrazione approvate da EMA e dal Ministero, che permettono di ottenere ben 5 dosi da ognuna, devono portare ad una revisione della campagna vaccinale lombarda", dichiara Michele Albiani, consigliere comunale Pd e attivista LGBTQ+, già impegnato sul tema Monkeypox. "Tanti cittadini non residenti, che vivono nella nostra regione, erano riusciti a prenotare tramite il portale regionale, ma al momento dell’accettazione in ospedale sono stati mandati via perché secondo il sistema informatico di Regione Lombardia non erano idonei. Una situazione scandalosa cui rimediare immediatamente. Ne va del bene di tutte e tutti noi", conclude Albiani.