Monopattini elettrici come ciclomotori: stop alla vendita on-line



Il sequestro preventivo di 8 pagine web dei colossi dell'e-commerce Amazon ed E-Bay che pubblicizzano e commercializzano monopattini elettrici "in realtà privi delle caretteristiche per essere omologati per la circolazione" e perciò assimilabili a "ciclomotori camuffati". E' la misura disposta dalla Procura di Milano nell'ambito di un'indagine che ipotizza il reato di tentata frode in commercio al momento a carico di ignoti. Il provvedimento ha l'effetto di bloccare la vendita di alcuni modelli di monopattini elettrici, come quelli dotati di sellino o con una potenza superiore ai 500 W, che sulle due multinazionali dell'e-commerce venivano "presentati con modalità tali da indurre i consumatori a ritenere l'idoneità per l'uso di strada". In base all'attuale normativa, si legge nel decreto di sequestro firmato dal gip Guido Salvini, i monopattini elettrici non devono superare una velocità massima 25 chilometri orari.



Non solo: "Per rimanere equiparati ai velocipedi e non diventare ciclomotori, non devono essere dotati di posti a sedere, è proibito il trasporto di altre persone oltre al conducente, e devono essere muniti di luci anteriori bianche o gialle e catadiottri rossi posteriori senza i quali non possono circolare in ore notturne". Invece i modelli "dotati di sellino, in questo caso, risultano avere caratteristische identiche a quelli un ciclomotore e pertanto devono applicarsi le norme corrispondenti, a partire dagli obblighi di immatricolazione, casco e assicurazione, con tutte le conseguenti sanzioni in caso di inottemperanza". In pratica, evidenzia ancora il gip Salvini, "non può bastare etichettare un mezzo come monopattino per eludere tutte le norme previste per la categoria di veicoli a cui è invece riconducibile".