Monopattini, Regione Lombardia propone il divieto per i minorenni

La Regione Lombardia ha proposto una legge per regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici. A presentarla, in conferenza stampa, e' stato l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato. La proposta di legge al Parlamento prevede: "l'obbligo di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi" per i conducenti; "limitazione della conduzione alle persone che abbiamo compiuto 18 anni di eta'" (ora e' 14 anni); e "estensione a tutti i conducenti dell'obbligo di indossare il casco protettivo", attualmente previsto solo per i minori. "Purtroppo gli eventi drammatici che si continuano a ripetere anche in Lombardia impongono una riflessione piu' attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aprendo la conferenza stampa.