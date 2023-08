Montagna, coppia precipita nel Comasco: muore il marito, lei salva

Sono precipitati insieme marito e moglie ma solo lei si è salvata. È quanto accaduto nella giornata di domenica 20 agosto a una coppia di escursionisti precipitata a Menaggio, nel Comasco, dal sentiero che passa nei pressi dell'orrido del torrente Sanagara.

La donna è rimasta bloccata da alcuni alberi sui salti di roccia

In un punto molto ripido sono scivolati per metri nel dirupo. La donna è rimasta bloccata da alcuni alberi sui salti di roccia. Immediati i soccorsi: la centrale ha mandato sul posto le squadre della Stazione del Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, l'elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, le ambulanze della Croce Rossa, i Carabinieri e la Polizia locale di Menaggio e i Vigili del fuoco.

L'uomo era più in basso ed è stato raggiunto dai sanitari ma poco dopo è deceduto

L'uomo era più in basso ed è stato raggiunto dai sanitari ma poco dopo è deceduto. Mentre era in corso l’intervento, i soccorritori del Cnsas hanno sentito delle urla provenire dall'alto, un tecnico è salito, ha visto che c'era un'altra persona coinvolta nell'incidente e si sono subito attivati per il recupero. La donna è stata stabilizzata ed evacuata dal posto in cui si trovava, per essere trasportata in ospedale.