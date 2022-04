Montagna, milanese 25enne muore dopo una caduta di centinaia di metri

Trovato privo di vita il corpo di un ragazzo di Milano, caduto durante un'escusione in montagna nella zona dei Piani di Artavaggio, in provincia di Lecco. Intorno all’1:40 di notte i soccorritori allertati dai genitori in serata, che non avevano visto il figlio fare rientro a casa, hanno trovato lo zaino del ragazzo a circa 1800 metri di quota. Il suo corpo un centinaio di metri al di sopra: era caduto dall’alto, in una zona molto impervia della montagna.

Montagna, ragazzo scompare: i genitori lanciano l'allarme

Dopo l'allarme dei genitori si è attivato il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, i Carabinieri della Stazione di Introbio, i Vigili del fuoco di Lecco e la Protezione civile. Sono partiti 25 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia (Cnas), saliti a piedi e con i mezzi fuoristrada verso Artavaggio per battere i sentieri principali.