Montagna: travolto da valanga in Svizzera, morto scialpinista italiano

Nuova tragedia in montagna. Un altro scialpinista italiano è morto ieri in Svizzera dopo essere stato travolto da una valanga sul Piz Palü. La vittima faceva parte di un gruppo di quattro persone dall'Italia. Partiti dalla Diavolezza, erano saliti sulla montagna dove è avvenuta la tragedia. Una volta in vetta - secondo quanto riporta Rsi - i quattro si sarebbero separati. Due sono scesi percorrendo la via affrontata in salita, mentre l’altra coppia ha optato per il versante nord. Verso le 12 proprio dal pendio settentrionale si è staccata una valanga che ha travolto l’alpinista. La massa di neve lo ha trascinato a valle per diverse centinaia di metri, mentre il suo compagno è rimasto illeso.

Altri due alpinisti lecchesi sono morti a causa di una valanga

I soccorritori hanno recuperato il 38enne privo di vita. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Svizzero, la REGA, l’elicottero della Heli-Bernina AG e la polizia cantonale dei Grigioni. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando la Procura pubblica e la polizia alpina grigionese Sempre ieri altri due alpinisti lecchesi sono morti a causa di una valanga che si è staccata sulle montagne svizzere.