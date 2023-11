Montenapoleone, seconda strada più lussuosa al mondo. Oggi l'illuminazione

Montenapoleone, illuminare il cuore di Milano per Natale

In vista delle prossime festività, MonteNapoleone District - l’associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner - inaugura la quattordicesima edizione della 'Christmas Shopping Experience', un’occasione per illuminare il cuore di Milano, tra decorazioni, solidarietà e aspettative di afflussi di visitatori in costante progressione.

Montenapoleone, seconda strada più lussuosa al mondo

Via MonteNapoleone è la 1° strada dello shopping in Europa e 2° al mondo, dopo Upper 5th Avenue a New York City, secondo il report 'Main Streets Across the World' della società immobiliare americana Cushman & Wakefield. L'accensione delle luminarie avverrà stasera, giovedì 30 novembre, in concomitanza con il passaggio della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia che, partendo da Piazza San Babila, attraverserà via Monte Napoleone suonando le tradizionali melodie natalizie. Si illuminano così fino al 7 gennaio 2024 le vie del distretto decorate per l'occasione con sfere di luce alternate a scintillanti lampadari per offrire ai visitatori una magica atmosfera e animare lo shopping. Inoltre, per facilitare la localizzazione dei prestigiosi Brand, l'Associazione predisporrà un totem segnaletico con la mappa delle boutique presenti nel distretto.