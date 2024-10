Monza: aggressione e furto al Luna Park, fermati tre minorenni

Una serata al Luna Park si è trasformata in un incubo per un giovane, vittima di un'aggressione violenta per rubargli la giacca. Dopo essere stato colpito con schiaffi e botte, il ragazzo ha prontamente contattato sua madre, che non ha esitato ad allertare i Carabinieri. La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata: i militari della Stazione di Giussano hanno avviato un'inchiesta per far luce sull'episodio.

Indagini fulminee e giustizia per la vittima

Grazie a un'attenta analisi delle testimonianze e delle telecamere di sorveglianza nei pressi del Luna Park, i Carabinieri sono riusciti a identificare i tre responsabili. Il principale aggressore è un 17enne di Mariano Comense, affiancato da un 16enne e un 15enne, anch'essi residenti nella stessa area. La giacca rubata è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre le risultanze investigative sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Milano.